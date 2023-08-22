Новые скриншоты грядущего крупного дополнения для Cyberpunk 2077

Напомним, что в игру завезут новый район, боевое навесное оборудование для транспортных средств, десятки новых сюжетных квестов, обновленную полицейскую систему, новое древо умений, более 100 новых видов оружия и многое другое.
В самом же дополнении вам предстоит вернутся к роли кибернетически усовершенствованного наёмника Ви и стать шпионом НСША, чтобы спасти саму главу государства.
К Киану Ривзу на этот раз присоединился еще Идрис Эльба.
Релиз состоится 26 сентября на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Каким плохим бы не был старт самой игры, в целом и в общем она оказалась достаточно неплохой. Надеюсь дополнение возьмет все самое хорошее из игры, умножит его и закрепит, а возможно и вернет часть обещанных когда-либо механик, хотя, посмотрим. Может Реды попытаются исправится в дополнении и вернут то, за что многие полюбили ведьмак.
Гвинт?
Хмм... я бы даже посмотрел адаптацию гвинта под мир киберпанка, возможно бы получилось что-то вполне удачное или, по крайне мере, забавное.
Или другую карточную игру, где нужно собрать всех)
Согласен. Я играл на релизе на ПК. Падение фпс не было ни разу, а баг всего один на параде что-то зависало и это решилось перезагрузкой. Самое смешное, помню после первых патчей многие говорили "класс, наконец-то играбельно", а я тогда обновился с 1070 до 3070 пошел глянуть ртх и у меня наоборот баги появились. Всякие т позы и так далее, орнул)
Но сюжетно игра - на головы выше многих подобных игр, а геймплейно для меня это этакий Deus Ex с максимально выкрученным экшеном.
Жду, после релиза куплю как ни убить
Что я только что прочел.
Вторая игра которую не смог на основной аккаунт передать.
почему
Трехосная полицейская бронемашина и тачки Альдекальдо с гранатомётом выглядят круто.