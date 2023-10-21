Новый мод Cyberpunk 2077 для версии 2.0 еще больше улучшает полицейскую систему

Моддер Yorpie поделился новым модом для Cyberpunk 2077. Этот мод призван сделать полицейскую систему в игре еще лучше. Он берет то, что сделали разработчики для улучшения правоохранительной системы и делает ее еще круче.

Мод добавляет кучу новых типов полицейских подразделений и транспортных средств, которые могут преследовать вас. Это означает, что вас могут преследовать крутые грузовики спецназа, гигантские роботы, техничные агенты Netwatch, окружные шерифы, детективы и наземные транспортные средства MaxTac.

Мод также вносит небольшие, но полезные изменения. То, как сейчас отреагирует полиция, будет зависеть от того, в какой части города вы находитесь. В престижных районах вы заметите новые полицейские машины, но в более бедных частях города вы увидите более старые. Кроме того, потребуется больше времени, чтобы избавиться от полицейских, когда они преследуют вас.

В заключение, мод также меняет количество полицейских, которые появляются, когда у вас проблемы. Когда ваш уровень розыска низкий, приедут лишь несколько полицейских, и не будут особо торопиться, как и в реальной жизни. Но когда ситуация станет действительно напряженной, вы увидите больше действий полиции.

Желающие могут скачать мод отсюда.