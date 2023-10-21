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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 15 461 оценка

Новый мод Cyberpunk 2077 для версии 2.0 еще больше улучшает полицейскую систему

monk70
Новости

Моддер Yorpie поделился новым модом для Cyberpunk 2077. Этот мод призван сделать полицейскую систему в игре еще лучше. Он берет то, что сделали разработчики для улучшения правоохранительной системы и делает ее еще круче.

Мод добавляет кучу новых типов полицейских подразделений и транспортных средств, которые могут преследовать вас. Это означает, что вас могут преследовать крутые грузовики спецназа, гигантские роботы, техничные агенты Netwatch, окружные шерифы, детективы и наземные транспортные средства MaxTac.

Мод также вносит небольшие, но полезные изменения. То, как сейчас отреагирует полиция, будет зависеть от того, в какой части города вы находитесь. В престижных районах вы заметите новые полицейские машины, но в более бедных частях города вы увидите более старые. Кроме того, потребуется больше времени, чтобы избавиться от полицейских, когда они преследуют вас.

В заключение, мод также меняет количество полицейских, которые появляются, когда у вас проблемы. Когда ваш уровень розыска низкий, приедут лишь несколько полицейских, и не будут особо торопиться, как и в реальной жизни. Но когда ситуация станет действительно напряженной, вы увидите больше действий полиции.

Желающие могут скачать мод отсюда.

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