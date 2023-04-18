Новый режим рейтрейсинга в Cyberpunk 2077 протестировали на 18 видеокартах

Журналисты сайта Tom's Hardware протестировали новый режим трассировки лучей Overdrive в Cyberpunk 2077 на 18 видеокартах от AMD, Intel и Nvidia. Авторы провели два теста — в нативном рендеринге и с использованием технологий масштабирования изображения.

Ни один GPU не смог показать стабильные 60 кадров в секунду во всех разрешениях в нативной картинке. У самых мощных видеокарт возникли проблемы в 4K. Лучший результат в 4K предсказуемо оказался у RTX 4090 Founders Edition — от 30 до 39 FPS. Остальные модели не смогли выдать даже стабильные 20 кадров в секунду в максимальном разрешении.

В 2K ситуация лучше. RTX 4090 с заводским разгоном показала от 63 до 79 FPS. Остальные видеокарты не смогли выдать 60 FPS. Минимальные 30 кадров в секунду удержала RTX 4080, а прочие модели показали результат ниже 30 FPS.

В 1080p стабильные 60 кадров в секунду удержали RTX 4090 и 4080. Больше 30 FPS смогла выдать только RXT 4070.

По мнению журналистов Tom's Hardware, игру не рекомендуется запускать в режиме Overdrve без масштабирования изображения с помощью DLSS 2 или FSR 2. С ним вся линейка RTX 40 выдает больше 30 FPS, а RTX 4080 и 4090 с заводским разгоном удается держать 60 кадров в секунду.

С апскейлом владельцам RX 7900 XTX и RX 7900 XT имеет смысл играть только в 1080p, где видеокарты показывают больше 30 FPS, но все еще не дотягиваются до 60 кадров. В остальных разрешениях средний FPS оставляет желать лучшего.

Авторы тестирования отметили, что режим Overdrive оптимизирован под RTX 40. Это объясняется тем, что NVIDIA помогала CD Projekt в работе над трассировкой пути.

14 апреля моддер улучшил освещение Cyberpunk 2077 для видеокарт без рейтрейсинга. Для этого энтузиасту пришлось поменять несколько системных файлов игры.