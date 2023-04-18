Новый режим рейтрейсинга в Cyberpunk 2077 протестировали на 18 видеокартах

Журналисты сайта Tom's Hardware протестировали новый режим трассировки лучей Overdrive в Cyberpunk 2077 на 18 видеокартах от AMD, Intel и Nvidia. Авторы провели два теста — в нативном рендеринге и с использованием технологий масштабирования изображения.
Ни один GPU не смог показать стабильные 60 кадров в секунду во всех разрешениях в нативной картинке. У самых мощных видеокарт возникли проблемы в 4K. Лучший результат в 4K предсказуемо оказался у RTX 4090 Founders Edition — от 30 до 39 FPS. Остальные модели не смогли выдать даже стабильные 20 кадров в секунду в максимальном разрешении.
В 2K ситуация лучше. RTX 4090 с заводским разгоном показала от 63 до 79 FPS. Остальные видеокарты не смогли выдать 60 FPS. Минимальные 30 кадров в секунду удержала RTX 4080, а прочие модели показали результат ниже 30 FPS.
В 1080p стабильные 60 кадров в секунду удержали RTX 4090 и 4080. Больше 30 FPS смогла выдать только RXT 4070.
По мнению журналистов Tom's Hardware, игру не рекомендуется запускать в режиме Overdrve без масштабирования изображения с помощью DLSS 2 или FSR 2. С ним вся линейка RTX 40 выдает больше 30 FPS, а RTX 4080 и 4090 с заводским разгоном удается держать 60 кадров в секунду.
С апскейлом владельцам RX 7900 XTX и RX 7900 XT имеет смысл играть только в 1080p, где видеокарты показывают больше 30 FPS, но все еще не дотягиваются до 60 кадров. В остальных разрешениях средний FPS оставляет желать лучшего.
Авторы тестирования отметили, что режим Overdrive оптимизирован под RTX 40. Это объясняется тем, что NVIDIA помогала CD Projekt в работе над трассировкой пути.
14 апреля моддер улучшил освещение Cyberpunk 2077 для видеокарт без рейтрейсинга. Для этого энтузиасту пришлось поменять несколько системных файлов игры.
Да в рот ему ноги, этому ретрейсингу, контента бы лучше добавили.
Полностью согласен.К игре есть ещё много вопросов,а они лучами занимаются.Хорошо конечно,что не забывают про игру,про визуал,но на мой скромный взгляд есть более важные вещи,чем лучи...
За рекламу лучей им платят а игру уже купили. Нет денег, нет работы.
Да.Это бизнес,ничего как говорится личного.
Совсем уже с этим ретрейсингом с ума сходят, лучшеб физику и ии ботов в играх улучшали.
Да уж, я со своей 3080 смело могу в тамагочи играть
А ещё как Нвидиа всех киданула с ДЛСС 3.0))
Это всё хорошо, но у меня опять Такемура не звонил. Сара тоже не звонит. DLC до сих пор не выпустили. Производительность игры стала хуже, чем при выходе и при ранних патчах. Внимание, вопрос, кому нужны графические свистелки, если поляки не удосужились до сих пор поправить самые банальные ошибки времён выхода их поделия на рынок?
Хуангу. Еще не все видеокарты 4-й серии скупили.
Они пытаются сохранить актуальность игры весьма странным методом,добавляя в игру технологию,которая кладет на лопатки самые новые карты.Или это типа задел на будущее?Что бы люди с какой нибудь RTX6090 наконец-то смогли раскрыть потанцевал своего 4к144гц монитора с ультра гипер пупер лучами.
Что за тесы такие? почему у меня на 2070 супер с в full hd без dlss с rt overdrive показывает 14-15 фпс когда я лично проверял, а здесь у 2080 ti только 15.8фпс? разница в 10% с моей видеокартой что за хрень, какой то тест не правильный! потому что разница должна быть в 25-28%+-, то есть должно быть не 15,8 фпс а 19 фпс на 2080 ti!
лучше бы в шутерах траву сделали, что бы на дальнем расстоянии она отрисовывалась, а то ляжешь в траву, а враг тебя просто на голом поле видит