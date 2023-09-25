Первые минуты Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Ви посещает Догтаун

Игровым журналистам разрешили публикации материалов про сюжетное дополнение Phantom Liberty, первого и единственного дополнения к игре Cyberpunk 2077. Издание IGN опубликовало 19-минутный геймплей расширения, в котором демонстрируя самое начало сюжетной линии.
В сюжете Phantom Liberty Ви получит звонок от неизвестного абонента и встретится с хакершей по имени Сон Со Ми, она же Певчая птица.. Она предложит Ви помощь в спасении его жизни в обмен на помощь президенту НСША, который оказался запертым в Догтауне (Песьем городе).
Каждый раз в сопли с "Пёсий город", некоторые названия лучше оставить как есть..)
А мне наоборот нравится) цепной пёс во власти есть ? Есть. Все, песий город
Как же без озвучки будет скучно(
Хз, кому как но я третий раз игру начал на 2.0 патче , первый раз прошел на русской, конкретно в киберпунке озвучка оригинальная имба , актеры лучше чем наши на две головы
хоть все эти перделки включи, а пластиковая мильная графика не куда не девается
Так не играй в 720р
хз о чем ты с новым RTX это самая графонистая игра на данный момент, мыла вообще нету в игре
Так в 2к она еще заметнее. в 4к вообще невозможно смотреть.
Новый ртх перерисовывает модели нпс, повышает качество текстур? Нет.
Качество текстур?) Хз в 4к все текстуры нормально выглядят