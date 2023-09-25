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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 195 оценок

Первые минуты Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Ви посещает Догтаун

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butcher69
Новости

Игровым журналистам разрешили публикации материалов про сюжетное дополнение Phantom Liberty, первого и единственного дополнения к игре Cyberpunk 2077. Издание IGN опубликовало 19-минутный геймплей расширения, в котором демонстрируя самое начало сюжетной линии.

В сюжете Phantom Liberty Ви получит звонок от неизвестного абонента и встретится с хакершей по имени Сон Со Ми, она же Певчая птица.. Она предложит Ви помощь в спасении его жизни в обмен на помощь президенту НСША, который оказался запертым в Догтауне (Песьем городе).

0
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
deathrocketandme

Каждый раз в сопли с "Пёсий город", некоторые названия лучше оставить как есть..)

2
Stalker608

А мне наоборот нравится) цепной пёс во власти есть ? Есть. Все, песий город

-1
KANSERVATOR

Как же без озвучки будет скучно(

0
RickeyIMBA

Хз, кому как но я третий раз игру начал на 2.0 патче , первый раз прошел на русской, конкретно в киберпунке озвучка оригинальная имба , актеры лучше чем наши на две головы

0
maksfighter

хоть все эти перделки включи, а пластиковая мильная графика не куда не девается

-6
Goodvini

Так не играй в 720р

0
RickeyIMBA

хз о чем ты с новым RTX это самая графонистая игра на данный момент, мыла вообще нету в игре

0
Neverwatch Goodvini

Так в 2к она еще заметнее. в 4к вообще невозможно смотреть.

-1
Neverwatch RickeyIMBA

Новый ртх перерисовывает модели нпс, повышает качество текстур? Нет.

1
RickeyIMBA Neverwatch

Качество текстур?) Хз в 4к все текстуры нормально выглядят

1