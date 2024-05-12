Оригинальная Hades поставила новый рекорд игроков в Steam на фоне удачного запуска сиквела

Hades недавно достигла нового рекорда пользователей в Steam благодаря запуску Hades 2: ситуация довольно специфическая, но имеет свою логику, учитывая, что мы часто видели, как предыдущие части франшиз с выходом сиквелов получили новый виток интереса и популярности.
Как мы видели, Hades 2 преуспевает в раннем доступе в Steam, превысив 100 000 современных игроков и получив отличные отзывы пользователей, что необычно для игры, выпущенной в раннем доступе и, следовательно, фактически еще не завершенной и находящейся в стадии разработки.
Очевидно, этот успех второй части сказался и на оригинале, который за последние дни получил заметный импульс, установив собственный рекорд по количеству одновременных пользователей. Как сообщает SteamDB, Hades установила свой собственный рекорд с 52 195 одновременными игроками.
Фактически, Hades уже пять дней устанавливает новые рекорды, причем пики увеличиваются с каждым днем, и поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время будут достигнуты и другие цели, что еще больше улучшит показатели.
Правда отрисовка богов в первой части игры была куда лучше. Непонятно то ли схалтурили, то ли действительно макнули себя в повесточку по самое горло. // Виктор Говоров