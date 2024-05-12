Оригинальная Hades поставила новый рекорд игроков в Steam на фоне удачного запуска сиквела

«Рогалик» от создателей Bastion и Transistor. Hades сочетает в себе динамичный экшен и глубокую систему комбинирования способностей героя.

Вы оказываетесь в самом сердце Подземного мира, и ваша цель — совершить дерзкий побег из Ада. Но это не просто абстрактное представление загробной жизни — здесь Ад представлен согласно красочной и богатой мифологии Древней Греции. Каждый уголок этого мира дышит историей и легендами, а более двадцати полностью озвученных сюжетных персонажей оживляют его и делают по-настоящему интересным.

Важным моментом является то, что вы не одиноки в своём стремлении к свободе. Сами олимпийские боги готовы протянуть вам руку помощи. Встретьтесь с величественным Зевсом, мудрой Афиной, могучим Посейдоном и множеством других легендарных богов. Каждый из них предложит вам уникальные и мощные дары, которые усилят ваши способности и помогут преодолеть все препятствия на пути к побегу.

Одна из главных особенностей Hades — это разнообразие игрового процесса. Каждое прохождение будет уникальным благодаря множеству комбинаций способностей, которые вы сможете получить от богов Олимпа. Экспериментируйте, находите свой стиль игры и создавайте неповторимые сборки, которые подчеркнут ваши сильные стороны.

Однако не стоит ожидать лёгкой прогулки — будут и трудности. Подземный мир полон опасностей и коварных врагов, жаждущих помешать вашему побегу. Используйте всё своё мастерство, реакцию и стратегическое мышление, чтобы одолеть их и продвинуться дальше. Каждая битва — это возможность стать сильнее, приобрести новые навыки и приблизиться к своей цели.

Также на вашем пути встанут грозные боссы, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и тактикой боя. Они будут всеми силами пытаться помешать вашему побегу и вернуть вас в глубины Ада.

Нельзя не упомянуть и о том, что у этих боссов есть одна интересная особенность — они запомнят вас и ваш стиль игры. Каждая новая попытка побега будет преподносить сюрпризы и испытания, основанные на ваших предыдущих прохождениях. Боссы будут адаптироваться, менять свою стратегию и становиться всё более опасными противниками.