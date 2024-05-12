Star Citizen получила крупное обновление Alpha 3.23

Star Citizen продолжает свою долгую эволюцию, в настоящее время достигнув альфа-версии 3.23, которая содержит множество новых функций для космического моделирования Cloud Imperium Games.
В частности, трейлер Adventure Beckons показывает несколько новых функций, включенных в игру с точки зрения игрового процесса, касающихся раздела от первого лица и исследования поверхности планет, а их очень много. Мы видим некоторые новые функции, касающиеся редактора персонажей, а также добавление новой дикой природы на планеты, что может привести к дополнительным угрозам и игровым ситуациям.
Кроме того, вы можете исследовать большие закрытые территории на поверхности планет, например промышленные объекты, содержащие элементы игрового процесса, связанные с квестами, и участвовать в сражениях в стиле шутера от первого лица с дальнейшими улучшениями механики.
На поверхности планет можно посвятить себя охоте на существ, что требует дополнительных действий, но в целом к управлению игровым процессом на земле, в субъективных исследованиях и боевых частях были применены различные варианты. Механика полета также была изменена, а также общая переработка интерфейса в отношении звездных карт, а также мини-карты и компаса.
Другая переработанная игровая динамика касается системы репутации с соответствующей враждебностью окружающей среды и других функций, в то время как технически рендеринг на Vulkan был обновлен, добавлены новые симуляции жидкости и переработаны системы масштабирования с поддержкой DLSS и FSR, но есть и множество других нововведений.
Игра в этом тысячелетие то выйдет ?!
зачем? лоханы и так прекрасно донатят, нет смысла релизить