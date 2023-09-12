Представлен трейлер фанатского фильма Cyberpunk 2077 The Movie - премьера запланирована на 17 сентября

До выхода расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 осталось всего три недели. Ожидание дополнения может быть скрашено фанатским фильмом Cyberpunk 2077 The Movie, который выйдет 17 сентября. В нем в полнометражной форме будут представлены сюжетные события из базовой игры.
Фан-фильм "снял" Джек Хант, использовавший для его создания анимационную технику Machinima.
- В соответствии с ее правилами, фильм был создан полностью на игровом движке.
- Дебютный показ фильма состоится в разрешении 4K и частоте 60 кадров в секунду.
- В Cyberpunk 2077 The Movie используется технология path racing.
- Работа будет доступна на английском языке с возможностью включения английских или французских субтитров.
- Продолжительность фильма составит около 80 минут.
Трейлер выглядит довольно неплохо, особенно если учесть, что за всем этим проектом стоит один человек. Кроме того, это отличный пример кинематографичности Cyberpunk 2077 - особенно это касается сюжетной линии игры, которой посвящен фильм.
Премьера фильма Cyberpunk 2077 The Movie состоится в воскресенье 17 октября в 19:00 по московскому времени на платформе YouTube.
Вообще Кэш чувак интересный, такая скупая артикуляция и при этом очень четкая дикция, произношение шикарное и голос сильный. Кажется, что вообще не напрягается. Старая школа.