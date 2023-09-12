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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 540 оценок

Представлен трейлер фанатского фильма Cyberpunk 2077 The Movie - премьера запланирована на 17 сентября

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butcher69
Новости

До выхода расширения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 осталось всего три недели. Ожидание дополнения может быть скрашено фанатским фильмом Cyberpunk 2077 The Movie, который выйдет 17 сентября. В нем в полнометражной форме будут представлены сюжетные события из базовой игры.

Фан-фильм "снял" Джек Хант, использовавший для его создания анимационную технику Machinima.

  • В соответствии с ее правилами, фильм был создан полностью на игровом движке.
  • Дебютный показ фильма состоится в разрешении 4K и частоте 60 кадров в секунду.
  • В Cyberpunk 2077 The Movie используется технология path racing.
  • Работа будет доступна на английском языке с возможностью включения английских или французских субтитров.
  • Продолжительность фильма составит около 80 минут.

Трейлер выглядит довольно неплохо, особенно если учесть, что за всем этим проектом стоит один человек. Кроме того, это отличный пример кинематографичности Cyberpunk 2077 - особенно это касается сюжетной линии игры, которой посвящен фильм.

Премьера фильма Cyberpunk 2077 The Movie состоится в воскресенье 17 октября в 19:00 по московскому времени на платформе YouTube.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
HoganHog
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saiditsme

Вообще Кэш чувак интересный, такая скупая артикуляция и при этом очень четкая дикция, произношение шикарное и голос сильный. Кажется, что вообще не напрягается. Старая школа.

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