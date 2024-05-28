Разработчик Cyberpunk 2077 подтвердил, что в одной из побочных миссий можно встретить главного героя из первого тизера

Директор по связям с общественностью CD Projekt RED Марчин Момот в социальных сетях напомнил игрокам о самом первом тизере Cyberpunk 2077. Дебютный ролик для игры был выпущен более 11 лет назад и имел мало общего с релизной версией проекта. Тем не менее сегодня было официально подтверждено, что в основной игре можно найти главного героя из того зрелищного трейлера.

Как пояснил Марчин Момот, в ходе прохождения одного из побочных квестов Cyberpunk 2077 игрок может пересечься с агентом подразделения "Макс-так", который был главным действующим лицом в тизер-трейлере игры 2013 года.

Тот самый тизер-трейлер:

Речь идет о второстепенном задании "Кто сторожит сторожей". Во время посещения магазина одежды в Деловом квартале есть шанс подвергнуться нападению киберпсихопата. Игрок может самостоятельно нейтрализовать его или дождаться прибытия отряда "Макс-так". В любом случае он пересечется с агентом, который был главным героем кинематографичного ролика. К сожалению, для персонажа не нашлось места в основном сюжете Cyberpunk 2077, но его хотя бы добавили в побочную миссию.