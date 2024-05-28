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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 189 оценок

Разработчик Cyberpunk 2077 подтвердил, что в одной из побочных миссий можно встретить главного героя из первого тизера

Gutsz
Новости

Директор по связям с общественностью CD Projekt RED Марчин Момот в социальных сетях напомнил игрокам о самом первом тизере Cyberpunk 2077. Дебютный ролик для игры был выпущен более 11 лет назад и имел мало общего с релизной версией проекта. Тем не менее сегодня было официально подтверждено, что в основной игре можно найти главного героя из того зрелищного трейлера.

Как пояснил Марчин Момот, в ходе прохождения одного из побочных квестов Cyberpunk 2077 игрок может пересечься с агентом подразделения "Макс-так", который был главным действующим лицом в тизер-трейлере игры 2013 года.

Тот самый тизер-трейлер:

Речь идет о второстепенном задании "Кто сторожит сторожей". Во время посещения магазина одежды в Деловом квартале есть шанс подвергнуться нападению киберпсихопата. Игрок может самостоятельно нейтрализовать его или дождаться прибытия отряда "Макс-так". В любом случае он пересечется с агентом, который был главным героем кинематографичного ролика. К сожалению, для персонажа не нашлось места в основном сюжете Cyberpunk 2077, но его хотя бы добавили в побочную миссию.

3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
silverhand_2077

Так это давно все знают…Мелисса Рори так звали девушку в тизере и если просканировать то в данных это Мелисса

11
Angel LIFE

Вопрос, только в другом, а как они психов с того света возвращают?

-3
volf2141 Angel LIFE

Никак, одних просто убивают, других задерживают и используют.

0
Angel LIFE volf2141

Ммм, киберпсихов нельзя использовать, ты чего? Да и не забудь про терапию, в самой игре, это есть, ты хоть играл?

0
Shadow_Of_Phoenix Angel LIFE

там есть какая-то связь киберпсихоза и оптики кироши, а у этих другая оптика, специальная. Да и насколько я понял киберпсихоз не сам по себе возникает, это направленная удалённая манипуляция.. ты ведь тоже можешь скриптом вызвать киберпсихоз..

Короч, там всё повязано и завязано, ховна не расхлебать, Джонни)))

0
Lvinomord

Лучше бы рассказал про Ти-баг,а вдруг она жива...

0
ZakiGr

не там без шансов... арасака ей мозги в кашу сплавила еще когда она дверь открывала

0
LogicDisciple

не вдруг, а точно...труп не показали, она один самых сильных хакеров современности, она сама сказала, что это последнее дело, а потом она на покой, верх глупости было бы лезть в арасаку не имея рубильника, который отключает доступ

1
LogicDisciple ZakiGr

угу именно так я бы поступил на месте хакера, который хочет сжечь мосты и оборвать до себя след, сделать вид, что мне сожгли мозги

1
BazzDroid

После пролога можно зайти в магаз к азиатке которая тебе в начале по рекомендации ТиБаг дает первого демона, она подтвердит что ТиБаг сплавили мозги в кашу

0
Shadow_Of_Phoenix BazzDroid

так ну она же подруга, может тоже подпитывает историю смерти, а на самом деле...

1
Oscilograf

Они с релиза критические баги поправить не могут, лучше бы этим занялись.

-7