Создатель Cyberpunk считал Киану Ривза недостаточно злым для роли Джонни Сильверхенда

За время своего существования Cyberpunk 2077 смогла завоевать огромное количество поклонников, и одним из самых ярких моментов, привлекших внимание, было участие знаменитого актера Киану Ривза в роли Джонни Сильверхенда, персонажа, не покидающего голову Ви на протяжении всего путешествия.

Правда, по словам создателя франшизы Майка Пондсмита, он не ожидал, что Киану Ривз сможет справиться с этой ролью. Причина? По его мнению, Киану Ривз был слишком милым парнем для роли Джонни Сильверхенда, а ему нужен был кто-то более «злобный».

Такое высказывание прозвучало во время выступления на Digital Dragons 2025, где Пондсмит обсудил ряд изменений, внесенных в Cyberpunk 2077, одним из которых стал образ Джонни Сильверхэнда:

Я сказал: "У вас есть Киану Ривз? Для роли Джонни он слишком клевый (смеется). Джонни - мудак. Тому есть причины, но да, Джонни не был хорошим парнем. Как только я понял, что именно они задумали (CD Projekt RED), все мои опасениях развеялись". - Майк Пондсмит".

Пожалуй, это было одно из лучших решений, принятых во время разработки игры - позвать на эту роль Ривза. Именно его харизма подарила нам тот самый незабываемый момент «Ты потрясающий (breathtaking)!» на E3 2019.

Да и его персонаж в игре получился на славу, благодаря чему Джонни Сильверхенда стал одним из знаковых персонажей нового поколения игр. В случае с Ривзом мы получили персонажа, который остается мудаком, но мудаком, с которым невозможно не согласиться, давая тому шанс за шансом поступить правильно.