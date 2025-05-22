Создатель Cyberpunk считал Киану Ривза недостаточно злым для роли Джонни Сильверхенда

За время своего существования Cyberpunk 2077 смогла завоевать огромное количество поклонников, и одним из самых ярких моментов, привлекших внимание, было участие знаменитого актера Киану Ривза в роли Джонни Сильверхенда, персонажа, не покидающего голову Ви на протяжении всего путешествия.
Правда, по словам создателя франшизы Майка Пондсмита, он не ожидал, что Киану Ривз сможет справиться с этой ролью. Причина? По его мнению, Киану Ривз был слишком милым парнем для роли Джонни Сильверхенда, а ему нужен был кто-то более «злобный».
Такое высказывание прозвучало во время выступления на Digital Dragons 2025, где Пондсмит обсудил ряд изменений, внесенных в Cyberpunk 2077, одним из которых стал образ Джонни Сильверхэнда:
Я сказал: "У вас есть Киану Ривз? Для роли Джонни он слишком клевый (смеется). Джонни - мудак. Тому есть причины, но да, Джонни не был хорошим парнем. Как только я понял, что именно они задумали (CD Projekt RED), все мои опасениях развеялись". - Майк Пондсмит".
Пожалуй, это было одно из лучших решений, принятых во время разработки игры - позвать на эту роль Ривза. Именно его харизма подарила нам тот самый незабываемый момент «Ты потрясающий (breathtaking)!» на E3 2019.
Да и его персонаж в игре получился на славу, благодаря чему Джонни Сильверхенда стал одним из знаковых персонажей нового поколения игр. В случае с Ривзом мы получили персонажа, который остается мудаком, но мудаком, с которым невозможно не согласиться, давая тому шанс за шансом поступить правильно.
Какая связь между злобой и Сильверхендом? У него же цель уничтожить корпорации, чтобы люди жили свободнее. Как бы тут даже цель добрая и нацелена на людей. Вот если бы Адам Смешеру такую претензию выдвигали было бы логично т.к он злодей-психопат без эмпатии.
Ну да, добряк такой, всё для людей....подумаешь взорвал ядеркой кучу народа....устроил забастовки на которых людей пачками ложили корпораты...
Вся суть чела в том что он делает это не ради людей а ради себя, оправдывая что типа он идёт против корпораций блабла, но по сути ему на всех наплевать
Вот и весь гениальный план, а там все наладится само собой, ведь у поехавших анархистов мозгов на большее и не хватает
Сильверхенд классический панк-анархист. Хорошим он уж точно не является
Как раз Смэшер меньший психопат чем Сильверхед, он хотя бы не перекрывается благодетельностью, что бы ради своих анархистских наклонностей разрушать и убивать тысячами.
а что тут плохого? Это же хороший поступок
Чудаком на букву М он был
Дебильные анархистские решения социальных проблем, ошибочность которых была показана не только в теории, но и на практике в эпоху революционной борьбы в нашей стране еще во второй половине 19 столетия, сохраняют, к сожалению, свою привлекательность благодаря внешнему эффекту. Это же так красиво - взорвать небоскреб. А то, что от этого ничего не меняется в результате, и корпорации не станут слабее, можно и упустить из внимания. Главное же наши возвышенные умственно отсталые благие намерения, и стремление самовыразиться, хоть даже террористическим путем...
Такой знак протеста или попытка напугать, показать, что они настроены серьёзно на борьбу
ну показал он "знак протеста", уничтожив тысячи людей, дальше-то что? Что-то корпорации не выглядят в Найт-сити напуганными
А причём тут революционная борьба? Не надо делать такие странные обобщения, не разобравшись в терминах и понятиях.
Террористический акт(идеология роли не играет, речь про устрашение) и скоординированная борьба масс за изменение правящего режима(самого способа управления, а не людей или групп) - вещи из разных категорий.
Джонни, не смотря на его болтовню и пафос протеста, было плевать на борьбу за что бы то ни было. Он просто "дразнил тигра" и упивался вниманием к своей персоне. Пришивать к этому события наших революций - ошибка.
ну как бы ривз и злой в принципе понятия несовместимые))
Пичем тут личность Ривза, он актер, значит может злого сыграть
нее, жесткие роли у него были да, но не злые
Идеально получилось, что ни так?? Своей рожей что ли хотел светит вместо него??
Тебе бы подумать, прежде чем подобные каменты писать. Потом перечитать перед отправкой. А потом ещё раз. И ещё. До тех пор, пока не станет ясно, что ты написал чушь.
Тяжёлая ночка была? Проспись и удоли
Я не говорил, что будет легко, Нео. Я лишь обещал, что это будет правда.
Согласен с тем, что Джонни мудак. И из-за того, что лицо Киану ассоциируется исключительно с добротой и самоотдачей ради других, во время игры возникал диссонанс. Да и возраст Джонни двадцать с хреном лет, а говорит голосом пятидесятилетнего. Но потом просто привык. А так, да. Надо было все же другого актера взять.
А там и не было Киану,изначально в игре вообще другой чел,потом при релизе лицо Ривза пририсовали.
Откуда инфа? Без подколки, мне реально интересно. Я не встречал новостей от таком.
Хм... Ну концепт-арт это скорее примерное представление того, что хотят воплотить в игре.
Но да, на Киану он не похож. Мне, кстати, этот варик больше нравится.
Тоже Киану показался мисткастом, амплуа актера не сочетается с тем как общается и что делает Сильверхэнд
Наоборот хорошо сыграл г*внюка🤘на то он и актёр, сейчас доброго играешь, завтра злого...
Лучшая игра // Mr Anderson
Это и значит быть актёром - показывать не себя, а того кого требуют сценарий и режиссёр. Забывчивость людей в этом вопросе и возносит посредственных артистов одного образа на вершины, а умелых лицедеев оставляет в тени из за ошибочного мнения: "он играл таких, значит других не сможет".
И от такого заблуждения никто не застрахован - ни зритель, ни ответственный работник медиа-индустрии.