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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 31 095 оценок

Создатель Cyberpunk считал Киану Ривза недостаточно злым для роли Джонни Сильверхенда

Gruz_ Gruz_

За время своего существования Cyberpunk 2077 смогла завоевать огромное количество поклонников, и одним из самых ярких моментов, привлекших внимание, было участие знаменитого актера Киану Ривза в роли Джонни Сильверхенда, персонажа, не покидающего голову Ви на протяжении всего путешествия.

Правда, по словам создателя франшизы Майка Пондсмита, он не ожидал, что Киану Ривз сможет справиться с этой ролью. Причина? По его мнению, Киану Ривз был слишком милым парнем для роли Джонни Сильверхенда, а ему нужен был кто-то более «злобный».

Такое высказывание прозвучало во время выступления на Digital Dragons 2025, где Пондсмит обсудил ряд изменений, внесенных в Cyberpunk 2077, одним из которых стал образ Джонни Сильверхэнда:

Я сказал: "У вас есть Киану Ривз? Для роли Джонни он слишком клевый (смеется). Джонни - мудак. Тому есть причины, но да, Джонни не был хорошим парнем. Как только я понял, что именно они задумали (CD Projekt RED), все мои опасениях развеялись". - Майк Пондсмит".

Пожалуй, это было одно из лучших решений, принятых во время разработки игры - позвать на эту роль Ривза. Именно его харизма подарила нам тот самый незабываемый момент «Ты потрясающий (breathtaking)!» на E3 2019.

Да и его персонаж в игре получился на славу, благодаря чему Джонни Сильверхенда стал одним из знаковых персонажей нового поколения игр. В случае с Ривзом мы получили персонажа, который остается мудаком, но мудаком, с которым невозможно не согласиться, давая тому шанс за шансом поступить правильно.

20
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Dok Rolf

Какая связь между злобой и Сильверхендом? У него же цель уничтожить корпорации, чтобы люди жили свободнее. Как бы тут даже цель добрая и нацелена на людей. Вот если бы Адам Смешеру такую претензию выдвигали было бы логично т.к он злодей-психопат без эмпатии.

11
Fallen space knight

Ну да, добряк такой, всё для людей....подумаешь взорвал ядеркой кучу народа....устроил забастовки на которых людей пачками ложили корпораты...
Вся суть чела в том что он делает это не ради людей а ради себя, оправдывая что типа он идёт против корпораций блабла, но по сути ему на всех наплевать

13
Большая Флейта
уничтожить корпорации, чтобы люди жили свободнее.

Вот и весь гениальный план, а там все наладится само собой, ведь у поехавших анархистов мозгов на большее и не хватает

6
PolGhost

Сильверхенд классический панк-анархист. Хорошим он уж точно не является

7
Samson48

Как раз Смэшер меньший психопат чем Сильверхед, он хотя бы не перекрывается благодетельностью, что бы ради своих анархистских наклонностей разрушать и убивать тысячами.

4
это никогда не шрекончитс Fallen space knight

а что тут плохого? Это же хороший поступок

xomy4ek

Чудаком на букву М он был

8
Dmitriy_1981

Дебильные анархистские решения социальных проблем, ошибочность которых была показана не только в теории, но и на практике в эпоху революционной борьбы в нашей стране еще во второй половине 19 столетия, сохраняют, к сожалению, свою привлекательность благодаря внешнему эффекту. Это же так красиво - взорвать небоскреб. А то, что от этого ничего не меняется в результате, и корпорации не станут слабее, можно и упустить из внимания. Главное же наши возвышенные умственно отсталые благие намерения, и стремление самовыразиться, хоть даже террористическим путем...

6
Carissa7517

Такой знак протеста или попытка напугать, показать, что они настроены серьёзно на борьбу

Dmitriy_1981 Carissa7517

ну показал он "знак протеста", уничтожив тысячи людей, дальше-то что? Что-то корпорации не выглядят в Найт-сити напуганными

Аристов--Черный

А причём тут революционная борьба? Не надо делать такие странные обобщения, не разобравшись в терминах и понятиях.

Террористический акт(идеология роли не играет, речь про устрашение) и скоординированная борьба масс за изменение правящего режима(самого способа управления, а не людей или групп) - вещи из разных категорий.

Джонни, не смотря на его болтовню и пафос протеста, было плевать на борьбу за что бы то ни было. Он просто "дразнил тигра" и упивался вниманием к своей персоне. Пришивать к этому события наших революций - ошибка.

Игорь Болонев

ну как бы ривз и злой в принципе понятия несовместимые))

2
Carissa7517

Пичем тут личность Ривза, он актер, значит может злого сыграть

Игорь Болонев Carissa7517

нее, жесткие роли у него были да, но не злые

askazanov

Идеально получилось, что ни так?? Своей рожей что ли хотел светит вместо него??

2
CounterShade

Тебе бы подумать, прежде чем подобные каменты писать. Потом перечитать перед отправкой. А потом ещё раз. И ещё. До тех пор, пока не станет ясно, что ты написал чушь.

2
Stas776

Тяжёлая ночка была? Проспись и удоли

Bargainer

Я не говорил, что будет легко, Нео. Я лишь обещал, что это будет правда.

1
opexdisturbed

Согласен с тем, что Джонни мудак. И из-за того, что лицо Киану ассоциируется исключительно с добротой и самоотдачей ради других, во время игры возникал диссонанс. Да и возраст Джонни двадцать с хреном лет, а говорит голосом пятидесятилетнего. Но потом просто привык. А так, да. Надо было все же другого актера взять.

1
AdriftDylan

А там и не было Киану,изначально в игре вообще другой чел,потом при релизе лицо Ривза пририсовали.

CounterShade

Откуда инфа? Без подколки, мне реально интересно. Я не встречал новостей от таком.

AdriftDylan CounterShade
2
CounterShade AdriftDylan

Хм... Ну концепт-арт это скорее примерное представление того, что хотят воплотить в игре.
Но да, на Киану он не похож. Мне, кстати, этот варик больше нравится.

Kamishini1993

Тоже Киану показался мисткастом, амплуа актера не сочетается с тем как общается и что делает Сильверхэнд

ka27

Наоборот хорошо сыграл г*внюка🤘на то он и актёр, сейчас доброго играешь, завтра злого...

Пользователь ВКонтакте

Лучшая игра // Mr Anderson

Аристов--Черный

Это и значит быть актёром - показывать не себя, а того кого требуют сценарий и режиссёр. Забывчивость людей в этом вопросе и возносит посредственных артистов одного образа на вершины, а умелых лицедеев оставляет в тени из за ошибочного мнения: "он играл таких, значит других не сможет".

И от такого заблуждения никто не застрахован - ни зритель, ни ответственный работник медиа-индустрии.