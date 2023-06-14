Студия GamesVoice высказалась о русской озвучке Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

GamesVoice - первая любительская студия которая полноценно занимается локализацией игр на русский язык, после мероприятия Xbox Games Showcase,в своей группе опубликовали следующий пост:
Вчера прошло мероприятие Xbox Games Showcase, где показали множество перспективных игр, включая Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Сейчас мы нацелены на то, чтобы завершить уже начатые проекты, а потому не можем дать однозначного ответа насчёт локализации грядущих хитов. У студии GamesVoice есть свои пределы, и мы не намерены замахиваться на нечто заведомо неподъемное.
Однако многое сейчас зависит от успеха сбора средств на полную локализацию Star Wars Jedi: Survivor. Пока он не завершён, сама идея сборов на другие крупные проекты не может даже рассматриваться. Так что, если вы хотите, чтобы появился хотя бы шанс на дубляж ожидаемых новинок, поддержите нашу краудфандинговую кампанию, даже если равнодушны к «далёкой-далёкой галактике». В конце концов, спрос рождает предложение, и ваш отклик послужит для нас сигналом к тому, что пора расширять штат, чтобы делать ещё больше хороших озвучек!
На момент публикации на озвучку Star Wars Jedi: Survivor собрали почти 1.2 миллиона рублей из необходимых 1.8 млн.
Я надеюсь, что через пару-тройку лет подтянутся нейросети способные озвучивать игры на лету, с возможностью выбора голоса для каждого героя. Вот тогда можно будет не беспокоится за то, есть ли в игре Ру озвучка или нет.
Да уже вроде как есть Mind Simulation, с их SteosVoice, которая может озвучивать каждого NPC, и как раз разными голосами, если я ничего не путаю.
охлади своё тpaxaние, углепластик
Вряд ли это будет скоро)
А даже если будет, где взять эмоции, правильность и грамотность перевода?)
Не, это фантастика, из разряда летающих машин. До сих пор не могут нормальные субтитры генерировать в ютубе, так это огромный гугл.
Не ну раз такая пьянка лучше этим пару тысяч закинуть, чем конторам которые даже субтитры не запихали,могли, но не стали
дак разделите копилку епт, че за проблема?
кому джедаи, а кому кп да старфилд!
мне например джедаи не нужны, а вот кп бы с радостью с озвучкой глянул.
ребятам бесплатно озвучивать?
Просто Star Wars Jedi: Survivor это не та игра на которую стоило сломя голову бежать делать озвучку. Есть кандидаты куда более достойные.
Не думая заплатил на релизе полную цену за киберпанк, сейчас хотел предзаказать DLC, но увидел, что русской озвучки нет. Что ж, это мир капитализма. Раз CDPR не удосужилось продать мне продукт, то х вам, а не мои деньги, скачаю с торрентов. Будет сбор на русскую озвучку от студий озвучки занесу свою тысячу. Капитализм, извините - привык платить за сервис.
Знаете, на самом деле это очень грустно. Вроде ждал это длс всей душой и надеялся до последнего, что все же завезут русскую озвучку. Верил Егору и не верил Юлии, но Юлия Горохова, оказалось права - озвучку они действительно, не делали.
Как-то тупо все выходит, основная игра имеет ру озвучку, а длс нет. Не должно быть такого. Думаю сделают озвучку со временем, посмотрим, главное, чтоб Юлию, Егора и Илью позвали - ибо они реально хорошо посторались в основной игре.
Тоже грустно. Очень понравилась озвучка игры. Лично я думаю уже вряд-ли когда нибудь мы услышим в игре Юлию и Егора. Юлия вообще говорила что у неё уже расписан график чуть ли не на год вперед ,и даже если бы сейчас ей предложили, то она бы уже не смогла принять участие в озвучке.
Любительские студии судя по всему тоже не очень хотят браться за масштабные DLC. (хз почему кстати . Видимо не верят в сборы, или объём работы пугает)
Скорее всего просто со временем всё забьют на это дело. Игроки пройдут на релизе с субтитрами и всё.
чтото они на всё собирают, за всё берутся, а толком доси ни одной озвучки последних новинок так и не видно, ни хогвартса, ни остального чегото
За хогвард до конца года сроки у них, над ним пока и работают
Пожалуй обойдусь субтитрами.
Да судя по всему придётся...в комментариях увидел такой скрин (не знаю человек из этой студии или нет, но заставляет задуматься )
Но очень бы хотелось услышать родную речь в игре...
Озвучка ГГ мужского перса мне не нравилась никогда, так что переживу, а вот за Джонни Сильверхенда будет только обидно немного, да и то - н е м н о г о.
Интересно, а уход поляков с рынка не аннулировал все обязательства актеров? По справедливости, это с них надо брать штраф, если они решат вернутся))
Я думаю к тому моменту когда (если?) они и вернуться, всем сторонам будет уже пофигу на все эти штрафы, старые NDA. и т.д Вряд-ли они будут тыкать в друг друга пальцем и вспоминать все обиды, возможны это уже будут совершенно другие новые люди которых будет волновать только новый контракт по каком нибудь новой игре по типу "ведьмак 4" а про озвучку какого то DLC к старой игре даже и не вспомнят.
Справедливо. А учитывая, что добавление модов в официальный билд игры уже стало прецедентом, то возможно договорятся и добавят готовую озвучку.
Джонни и Панам были озвучены оч. круто. Панам в ДЛС не завозили, а русского голоса ДС точно будет не хватать. Остальные голоса на их фоне слегка меркнут, но игра, в любом случае, увлекательная
Джонни лучше всего озвучил сам Ривз, ни один дубляж и рядом не стоял по качеству...
какой падеж, а?
в старфилд наверно много буков. проще наверно нанять программистов и доделать нейронную сеть чтоб она научилась запитые и знаки запинания делать.
Как хорошо они завернули "платите нам бабосы"
А ты, видимо, хотел, чтобы они делали такую громадную работу на чистом энтузиазме. Ага. Хоти.
Никто не говорит об "энтузиазме". Любая работая должна быть оплачена и уж тем более такая, как озвучание Starfield и Киберпанк...
Просто между строк их слова читаются так: "Вы нам сначала сбор на Star Wars закройте, а потом мы откроем сбор на Старфилд и Киберпанк, на них тоже не забудьте задонатить".
Ну так им сначала нужно закончить Звёздные войны, что бы приступить к другим масштабным проектам. А как они могут закончить озвучку Звёздных войн если нужная сумма ещё не набрана? Там это не между строк написано, там это прямым текстом сказано.
Не между строк, а они прямо говорят мол закройте сначала одну игру, а дальше будем думать.
Пусть лучше Алан Вейк 2 озвучат.
его скорее на укр озвучат
они его по-любому озвучат, но позже, так как первую озвучивали
Украинцы так же на русском играют втихаря.
И какая "студия" занимается укр озвучкой хотя бы на уровне механиков, не говоря уже о геймс войс?
Скоро возродится "Фаргус". Вперёд, в девяностые!
Ну по началу Фаргус был не хуже лицухи, адекватные переводы и озвучка с привлечением проф. актеров. Это потом они погнались за быстрыми деньгами с минимальными вложениями, и всем углепластикам пришлось охладить своё т***анье...
Хотя надо признать, что Готика 2 была вполне понятна и проходима, даже с лютейшим промтом))
Время начать учить английский
Это нужно было делать давно, ибо русский дубляж никогда не отличался качеством....
А может сразу переехать в Англию ? ты всегда делаешь, то что корпорации хотят ?
Чемодан, вокзал, сам понял куда.
В своей стране я буду говорить на своём языке, а не учить пиндосский.