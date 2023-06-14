Студия GamesVoice высказалась о русской озвучки Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

GamesVoice - первая любительская студия которая полноценно занимается локализацией игр на русский язык, после мероприятия Xbox Games Showcase,в своей группе опубликовали следующий пост:
Вчера прошло мероприятие Xbox Games Showcase, где показали множество перспективных игр, включая Starfield и Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Сейчас мы нацелены на то, чтобы завершить уже начатые проекты, а потому не можем дать однозначного ответа насчёт локализации грядущих хитов. У студии GamesVoice есть свои пределы, и мы не намерены замахиваться на нечто заведомо неподъемное.
Однако многое сейчас зависит от успеха сбора средств на полную локализацию Star Wars Jedi: Survivor. Пока он не завершён, сама идея сборов на другие крупные проекты не может даже рассматриваться. Так что, если вы хотите, чтобы появился хотя бы шанс на дубляж ожидаемых новинок, поддержите нашу краудфандинговую кампанию, даже если равнодушны к «далёкой-далёкой галактике». В конце концов, спрос рождает предложение, и ваш отклик послужит для нас сигналом к тому, что пора расширять штат, чтобы делать ещё больше хороших озвучек!
На момент публикации на озвучку Star Wars Jedi: Survivor собрали почти 1.2 миллиона рублей из необходимых 1.8 млн.
Я надеюсь, что через пару-тройку лет подтянутся нейросети способные озвучивать игры на лету, с возможностью выбора голоса для каждого героя. Вот тогда можно будет не беспокоится за то, есть ли в игре Ру озвучка или нет.
Пожалуй обойдусь субтитрами.
Да судя по всему придётся...в комментариях увидел такой скрин (не знаю человек из этой студии или нет, но заставляет задуматься )
Но очень бы хотелось услышать родную речь в игре...
Озвучка ГГ мужского перса мне не нравилась никогда, так что переживу, а вот за Джонни Сильверхенда будет только обидно немного, да и то - н е м н о г о.
Интересно, а уход поляков с рынка не аннулировал все обязательства актеров? По справедливости, это с них надо брать штраф, если они решат вернутся))
Скоро возродится "Фаргус". Вперёд, в девяностые!
Ну по началу Фаргус был не хуже лицухи, адекватные переводы и озвучка с привлечением проф. актеров. Это потом они погнались за быстрыми деньгами с минимальными вложениями, и всем углепластикам пришлось охладить своё т***анье...
Хотя надо признать, что Готика 2 была вполне понятна и проходима, даже с лютейшим промтом))
Время начать учить английский