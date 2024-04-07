В Cyberpunk 2077 может появиться новый контент в будущем, если будут интересные идеи

Хотя поддержка Cyberpunk 2077 в плане нового контента официально закончилась с выходом обновления 2.1, вместе с релизом Phantom Liberty, директор Гейб Аматанджело не исключил возможности появления нового контента в будущем, если появятся интересные идеи.
В недавнем интервью директор Cyberpunk 2077 сказал, что дверь не совсем закрыта для возможного нового контента для игры, хотя увидеть его будет очень сложно, поскольку команда тем временем перешла к новым проектам.
Возможно, в будущем появятся какие-то новые небольшие вещи, все зависит от того, как пойдет работа над продолжением, и появятся ли хорошие возможности и появятся ли хорошие возможности.
В принципе, если у кого-то из разработчиков появятся идеи, которые они посчитают интересными для добавления в игру в качестве нового контента, они могут быть внедрены в Cyberpunk 2077.
Ситуация непростая, поскольку работа над игрой фактически закрыта, а компания очень занята несколькими другими проектами, но, учитывая важность данной игры, не исключено, что может появиться что-то новое, возможно, даже в качестве мостика или введения к готовящемуся сиквелу.
Любопытно. Мне лично подходит такой вариант - игра на долгую перспективу. Вот бы другие студии так же долго поддерживали свои проекты... Например Беседка с тем же Фолл 4
У них и не было долгой поддержки, просто игру в порядок привели из поддержки там DLC ток. А так идея не нова(для сингл игр), другие поляки уже не первый год так делают да и другие студии посматривают в эту сторону. У кого пк и если игра есть на торрентах то в двойне плюс, так как кто знает что они там начудят и первые версии кому-то могут нравится куда больше чем та что пулучилась через пару лет, вот и выбор есть. Так как с долгой поддержкой это могут быть две разные игры в плане Геймплея
Dying Light передаёт привет 😄
Лол. А вот и адепт игр-сервисов.
Даа. Вот бы все багованый шлак выпустили, а потом три года чинили. Сказка, а не жизнь. Хотя стоп...
Вы че смеётесь? Это до сих пор не законченый продукт?
Целиком и полностью законченный продукт. Что плохого в поддержке игры? Игроки, которые прошли игру вдоль и поперёк будут только рады какому-нибудь новому контенту
И конца этому, походу, не будет...
Есть простая и давно известная идея - ролевая игра. Это когда ты можешь отыгрывать совершенно разные роли. Не носиться всегда простым наёмником, а например уличным пройдохой, заработать респект - примкнуть к банде. Или идти по карьерной лестнице из голов "коллег" будучи корпоратом, плести интриги, работать чужими руками и красиво улыбаться более крупным акулам бизнеса.
Но для такой идеи нужна специальная игра. Cyberpunk 2077, к сожалению, такой игрой не является. Пустой открытый мир с одной, но классной историей, достойной лучшей сцены.
Зато тут можно отыгрывать ожидание патчей.
Это прогрев на будущее платное дополнение. Подстраховка на случай если новая игра будет плохо покупаться.
Это звучит как "мы вам поднимем зарплату, когда нибудь когда показатели фирмы вырастут". Перевожу на русский "мы ищем место где есть нефритовый стержень, куда вам обязательно нужно съездить и посмотреть".
ДЛС с казино в космосе? Раскрытие синеглазого и его организации? Больше проработанных и сюжетных персонажей ? Возможности кастомизации(улучшения\ мастерская) авто? Модернизация(обвесы) на оружие? Больше активностей в открытом мире? Переработать к хренам некоторые опенинги(пока только кочевник кажется нормальным) ? Хотя-бы это...
Ну. Было бы неплохо вернутся к этапу создания вида от 3его лица. Тюнинга авто и бегу по стенам. Ну плюс АВИ в транспорт. Хе.
Не надо. Пусть не отвлекаясь делают следующую игру.
Так игра ж полностью готова и вы ей ГОРДИТЕСЬ....
Как вы достали... Симулятор доработки игры, блин...
Игра была полностью доработана в Патче 2.0 и с выходом DLC дополнена
А потом это полностью дорабатывали в 2.1 и обещали и далее "дорабатывать".