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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 216 оценок

В Cyberpunk 2077 может появиться новый контент в будущем, если будут интересные идеи

Procy_on
Новости

Хотя поддержка Cyberpunk 2077 в плане нового контента официально закончилась с выходом обновления 2.1, вместе с релизом Phantom Liberty, директор Гейб Аматанджело не исключил возможности появления нового контента в будущем, если появятся интересные идеи.

В недавнем интервью директор Cyberpunk 2077 сказал, что дверь не совсем закрыта для возможного нового контента для игры, хотя увидеть его будет очень сложно, поскольку команда тем временем перешла к новым проектам.

Возможно, в будущем появятся какие-то новые небольшие вещи, все зависит от того, как пойдет работа над продолжением, и появятся ли хорошие возможности и появятся ли хорошие возможности.

В принципе, если у кого-то из разработчиков появятся идеи, которые они посчитают интересными для добавления в игру в качестве нового контента, они могут быть внедрены в Cyberpunk 2077.

Ситуация непростая, поскольку работа над игрой фактически закрыта, а компания очень занята несколькими другими проектами, но, учитывая важность данной игры, не исключено, что может появиться что-то новое, возможно, даже в качестве мостика или введения к готовящемуся сиквелу.

29
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Lvinomord

Любопытно. Мне лично подходит такой вариант - игра на долгую перспективу. Вот бы другие студии так же долго поддерживали свои проекты... Например Беседка с тем же Фолл 4

5
DenisVTR

У них и не было долгой поддержки, просто игру в порядок привели из поддержки там DLC ток. А так идея не нова(для сингл игр), другие поляки уже не первый год так делают да и другие студии посматривают в эту сторону. У кого пк и если игра есть на торрентах то в двойне плюс, так как кто знает что они там начудят и первые версии кому-то могут нравится куда больше чем та что пулучилась через пару лет, вот и выбор есть. Так как с долгой поддержкой это могут быть две разные игры в плане Геймплея

6
SGate
4
darkMarshall

Dying Light передаёт привет 😄

3
Pravdarub

Лол. А вот и адепт игр-сервисов.

Даа. Вот бы все багованый шлак выпустили, а потом три года чинили. Сказка, а не жизнь. Хотя стоп...

0
Никита Дроздоvv

Вы че смеётесь? Это до сих пор не законченый продукт?

1
Artery Kaulitz

Целиком и полностью законченный продукт. Что плохого в поддержке игры? Игроки, которые прошли игру вдоль и поперёк будут только рады какому-нибудь новому контенту

7
Кей Овальд

И конца этому, походу, не будет...

-4
Аристов--Черный

Есть простая и давно известная идея - ролевая игра. Это когда ты можешь отыгрывать совершенно разные роли. Не носиться всегда простым наёмником, а например уличным пройдохой, заработать респект - примкнуть к банде. Или идти по карьерной лестнице из голов "коллег" будучи корпоратом, плести интриги, работать чужими руками и красиво улыбаться более крупным акулам бизнеса.

Но для такой идеи нужна специальная игра. Cyberpunk 2077, к сожалению, такой игрой не является. Пустой открытый мир с одной, но классной историей, достойной лучшей сцены.

0
Кей Овальд

Зато тут можно отыгрывать ожидание патчей.

-1
UndeniableDzvinka

Это прогрев на будущее платное дополнение. Подстраховка на случай если новая игра будет плохо покупаться.

0
Galili

Это звучит как "мы вам поднимем зарплату, когда нибудь когда показатели фирмы вырастут". Перевожу на русский "мы ищем место где есть нефритовый стержень, куда вам обязательно нужно съездить и посмотреть".

0
Ang Dark

ДЛС с казино в космосе? Раскрытие синеглазого и его организации? Больше проработанных и сюжетных персонажей ? Возможности кастомизации(улучшения\ мастерская) авто? Модернизация(обвесы) на оружие? Больше активностей в открытом мире? Переработать к хренам некоторые опенинги(пока только кочевник кажется нормальным) ? Хотя-бы это...

-1
XWenderX

Ну. Было бы неплохо вернутся к этапу создания вида от 3его лица. Тюнинга авто и бегу по стенам. Ну плюс АВИ в транспорт. Хе.

-4
AndralStormborn

Не надо. Пусть не отвлекаясь делают следующую игру.

-5
Гена Транквилизатор
Возможно, в будущем появятся какие-то новые небольшие вещи, все зависит от того, как пойдет работа над продолжением, и появятся ли хорошие возможности и появятся ли хорошие возможности.

Так игра ж полностью готова и вы ей ГОРДИТЕСЬ....

-8
Кей Овальд

Как вы достали... Симулятор доработки игры, блин...

-9
Artery Kaulitz

Игра была полностью доработана в Патче 2.0 и с выходом DLC дополнена

1
Кей Овальд Artery Kaulitz

А потом это полностью дорабатывали в 2.1 и обещали и далее "дорабатывать".

1