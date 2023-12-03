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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 326 оценок

В новом патче для Cyberpunk 2077 добавят множество романтических развлечений со своей второй половинкой

2BLaraSex
Новости

CD Project RED опубликовали новый пост в своем официальном Твиттер-аккаунте Cyberpunk 2077, в котором сообщили, что в грядущем обновлении появится множество новых романтических развлечений со своей второй половинкой. В качестве демонстрации разработчики выложили небольшое видео о том, как Ви гладит Панам по голове. Чем еще можно будет заняться с Панам или Джуди, мы узнаем уже 5 декабря, так как именно в этот день состоится релиз крупного патча 2.1.

Проведите время со своим особенным человеком в одной из квартир Ви! Во время вашего совместного времяпрепровождения будет множество развлечений на выбор.
27
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Комментарий удален
Oscilograf

Женится тебе, барин, надо...

1
inkomniak

На подоконике 69 на кухоном столе прищи выдавливать итд итп)))

0
GullibleCelia

Добавьте красивого мужика для романа! Я как гетеро девочка не удовлетворена единственным вариантом в лице Ривера! Нахрен мне ваша лесбуха Джуди. Дайте мне на выбор еще какого-нибудь мужика заромансить!

0
QD19

Лучше бы поменяли местами ориентацию Джуди с Панам, а не вот это вот всё

-4
KOCMOC42

Лучше бы ты себе поменял ориентацию ведь твоя мама выглядит как мужик

0
voviangenze

Глину можно будет МЕСИТЬ С СЗАДИ?

АНАЛ БУДЕТ?

-4
TIMetal

Ммм ради этого стоит пройти еще раз.. какой там уже.? 6 ой раз вроде)))

-6
Lex535

Не поверите, 11-й раз начну с нуля)))

1
Porsche911GT3RS

Мини игры пусть добавят. Найти козявочку

-6
askazanov

Вот этого тоже не хватало!!! Здорово, хоть со временем исправляются поляки )

-7
SomberDodger

Панам, я буду 5 ноября, моя любовь!!!

-7
SomberDodger

какие долюоебы мне минусы ставят?))

-4
real19911 SomberDodger

я плюс поставил:D сам карту заказал, поиграть охото в новый патч

0
Выxyxoль

Декабря, блэт, а не ноября.

0
Лобо

Надеюсь будет для всех а не только для некоторых

-7
Deveron

Дополнения которые заслужили

-7
Гена Транквилизатор

Ничего, спустя 5 лет наконец доделают

-10
prorock
-2
ПУМПА ДУМПА

Это часом не отрывок из заблокированного клипа Лазарева? XDSSSSSSSS

-10