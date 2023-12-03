В новом патче для Cyberpunk 2077 добавят множество романтических развлечений со своей второй половинкой

CD Project RED опубликовали новый пост в своем официальном Твиттер-аккаунте Cyberpunk 2077, в котором сообщили, что в грядущем обновлении появится множество новых романтических развлечений со своей второй половинкой. В качестве демонстрации разработчики выложили небольшое видео о том, как Ви гладит Панам по голове. Чем еще можно будет заняться с Панам или Джуди, мы узнаем уже 5 декабря, так как именно в этот день состоится релиз крупного патча 2.1.
Проведите время со своим особенным человеком в одной из квартир Ви! Во время вашего совместного времяпрепровождения будет множество развлечений на выбор.
Женится тебе, барин, надо...
На подоконике 69 на кухоном столе прищи выдавливать итд итп)))
Добавьте красивого мужика для романа! Я как гетеро девочка не удовлетворена единственным вариантом в лице Ривера! Нахрен мне ваша лесбуха Джуди. Дайте мне на выбор еще какого-нибудь мужика заромансить!
Лучше бы поменяли местами ориентацию Джуди с Панам, а не вот это вот всё
Лучше бы ты себе поменял ориентацию ведь твоя мама выглядит как мужик
Глину можно будет МЕСИТЬ С СЗАДИ?
АНАЛ БУДЕТ?
Ммм ради этого стоит пройти еще раз.. какой там уже.? 6 ой раз вроде)))
Не поверите, 11-й раз начну с нуля)))
Мини игры пусть добавят. Найти козявочку
Вот этого тоже не хватало!!! Здорово, хоть со временем исправляются поляки )
Панам, я буду 5 ноября, моя любовь!!!
какие долюоебы мне минусы ставят?))
я плюс поставил:D сам карту заказал, поиграть охото в новый патч
Декабря, блэт, а не ноября.
Надеюсь будет для всех а не только для некоторых
Дополнения которые заслужили
Ничего, спустя 5 лет наконец доделают
Это часом не отрывок из заблокированного клипа Лазарева? XDSSSSSSSS