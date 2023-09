В новом ролике авторы Cyberpunk 2077 рассказали про создание новой радиостанции в дополнении Phantom Liberty ©

Вместе с грядущим расширением Phantom Liberty, выходящего 26 сентября, и бесплатного обновления 2.0, CD Projekt RED представила документальный фильм о создании 89.7 "Рык FM" - новой радиостанции в Найт-Сити, созданной студией совместно с сообществом Cyberpunk 2077.

В документальном фильме показано около 45 минут закулисных съемок создания радиостанции, включая интервью с талантливыми художниками, стоящими за треками мрачного будущего. Кроме того, в документальный фильм включены беседы с представителями CD Projekt RED, отвечавшими за проведение конкурса "Рык FM", а также с теми, кто определял победителей, в том числе с композиторами Петром Адамчиком (Cyberpunk 2077, "Киберпанк: Бегущие по краю") и Марчином Пшибыловичем (The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077).

Радиостанция 89.7 Growl FM, которую представляет DJ Ash (озвучивает Саша Грей), - одна из трех новых станций, появившихся в Cyberpunk 2077 в обновлении 2.0. 14 треков, которые будут звучать на "Рык FM", были выбраны из почти 8000 композиций, присланных сообществом Cyberpunk 2077 в рамках конкурса, организованного CD PROJEKT RED.

Ниже вы можете услышать две композиции из списка песен "Рык FM" — "Killshot" и "Let It Go As If You Wander".

Обновление 2.0 выйдет 21 сентября 202 года, и игроки смогут открыть для себя ряд новых игровых взаимодействий, посвященных Growl FM и ее песням.