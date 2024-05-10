За последний месяц Cyberpunk 2077 получила 95% положительных отзывов в Steam. Создатели не могут выразить благодарность

Катастрофический запуск Cyberpunk 2077 помнит, наверное, каждый геймер. Игра, на которую возлагались огромные надежды, в момент дебюта оказалась далеко не тем, на что мы рассчитывали. Проблемы с оптимизацией и огромное количество багов фактически лишили фанатов радости исследования Найт-Сити. Однако разработчики из CD Projekt RED не опустили руки и последовательно, шаг за шагом, улучшали состояние своего творения. В результате сегодня это практически совершенно другая игра, а отзывы игроков исключительно положительные.
Открыв вкладку игры в Steam, сразу бросается в глаза раздел отзывов за последние 30 дней, учитывающий 6859 комментариев, из которых до 95% - положительные. Это довольно большое достижение, которое отметили как геймеры, так и представители CD Projekt RED. Одним из первых на вышеупомянутые результаты отреагировал Марчин Момот, комьюнити-менеджер CDPR. Разработчик не преминул похвастаться впечатляющим результатом в сети, воспользовавшись возможностью поблагодарить сообщество.
Недавние обзоры Cyberpunk 2077 в Steam «исключительно положительные» — 95%. Спасибо Спасибо спасибо!
Главный дизайнер Cyberpunk 2077, Павел Саско, также не отказался от комментариев.
Вы не можете представить, как много это для меня значит. Я никогда не был близок к тому, чтобы сдаться, и всегда верил, что это как-то возможно, но я никогда не думал, что увижу это на самом деле. Огромное спасибо за то, что дали нам второй шанс.
И хотя планка была установлена очень высоко, нет сомнений, что этот результат еще можно улучшить. Тем более что в целом положительные отзывы составляют лишь 83% от общего числа отзывов (в июле 2023 года этот показатель составлял 80%). Поэтому CDPR предстоит еще много работы, чтобы улучшить общий результат. Конечно, разработка игры как таковой уже завершена, но дальнейшие мелкие или крупные улучшения все равно будут приветствоваться.
Ну, хорошая игра наконец-то вышла, всё логично. А вот ранний доступ был так себе, конечно.
Где ты там увидел хорошую игру? Это типичный повесточный шлак! А хвалебные оды ей поют всякие СЖВ, БЛМ, ЛГБТ и прочие шизы! Кроме того, разработчики положили на русских игроков свой огромный гейский болт!
шизик
Все верно, питухов в игре достаточно. Но есть большие нюансы. Первое - это то что ты можешь в питушинные связи не встревать по своему выбору. А во вторых мир, который представлен в игре, очень чётко показывает во что превратится текущее общество при существующей тенденции развития технологий без роста сознания и пропаганде питушиной, а именно в блятство и животный образ жизни. На релизе покупал, но сейчас покупать не советую никому, деньги им не нужны наши.
Вроде ауе запрещено на территории РФ, а ты почему-то тут остался.
Ничего он не показывает, мир в этой игре, который сделан на основе настолки, которую сделал негр с психическими отклонениями и расстройствами максимально далёк от того, каким он будет в реальности. Одним словом - мусор! Если ты хочешь получить настоящий киберпанк и увидеть каким будет мир в будущем, поиграй в серию Деус Экс! Вот таким приблизительно и будет далёкое будущее, без всяких скачущих *омосеков и трансов, без банд в которых одни негры или одни бабы и без прочего извращения, которое породил больной ум разработчиков и автора данной настолки.
не понимаю гойчиков которые минусят обычные комменты)) киберпанк отличная игра и я ее безумно люблю и уважаю. я прошел его больше 8 раз и ни разу не пожелал о том, что потратил на нее время. а гойчики нытики могут спокойно идти и играть в балдуругейты и тд)))) или просто типакал завод мэны пускай под пиву играют в танкистов)
Игра великолепна, особенно сейчас!
Но производительность в догтауне оставляет желать лучшего. Как только пересекаешь черту локации, сразу минус 10-20 фпс в среднем. При этом виды догтауна уступают основному найт сити.
Это не сложно. Лучше всего деньгами :)
И судя по активности в Стим,вот вот ещё один небольшой патч должен подъехать.
Всех согнали на 2 часть и ведьмак делать.Кроме как мелких правок ,ждать уже не стоит.
Приятно, что разрабы не опустили руки после не совсем удачного старта, и вот, спустя четыре года, игра получила заслуженное признание.
Камеры от 3 лица вне режима боя все ещё не хватает и хотелось бы диск со всем контентом без необходимости обновлять и скачивать DLC по коду.
Молодцы,что вообще 2077 сделали.Сейчас уже ну как бы ок...Но на релизе я просто ахерел какой крутой город.Давно хотел игру в стиле "призрак в доспехах".А тут такой подгон.
https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/14621
https://imgsli.com/MjYyNzg1
А как раньше ее хейтили и поливали дерьмом
Может будет им уроком. Финальный продукт канеш получился шикарным.
Игра стала заметно лучше, хотя фундаментальные вещи так и остались херовыми. К примеру стелс и управление автотранспортом. Но меня больше всего бесит, что в редакторе персонажа нельзя создать нормального мужика, без петушиной прически. А вот девушки там выходят классными.
Мда... У большинства, как и должно быть у толпы, память как у рыбки...
Но ничего, позже, когда выйдет следующая игра от этих русофобов, все кто их нахваливал будут кусать локти... и поделом.
Как поднимем рейтинг, так и утопим
Лол. Сделают скидку пекари сразу рот откроют что бы разрабы ом туда очередными ложными обещаниями нассали. Типичные пека опущенцы.