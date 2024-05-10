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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 842 оценки

За последний месяц Cyberpunk 2077 получила 95% положительных отзывов в Steam. Создатели не могут выразить благодарность

Procy_on
Новости

Катастрофический запуск Cyberpunk 2077 помнит, наверное, каждый геймер. Игра, на которую возлагались огромные надежды, в момент дебюта оказалась далеко не тем, на что мы рассчитывали. Проблемы с оптимизацией и огромное количество багов фактически лишили фанатов радости исследования Найт-Сити. Однако разработчики из CD Projekt RED не опустили руки и последовательно, шаг за шагом, улучшали состояние своего творения. В результате сегодня это практически совершенно другая игра, а отзывы игроков исключительно положительные.

Открыв вкладку игры в Steam, сразу бросается в глаза раздел отзывов за последние 30 дней, учитывающий 6859 комментариев, из которых до 95% - положительные. Это довольно большое достижение, которое отметили как геймеры, так и представители CD Projekt RED. Одним из первых на вышеупомянутые результаты отреагировал Марчин Момот, комьюнити-менеджер CDPR. Разработчик не преминул похвастаться впечатляющим результатом в сети, воспользовавшись возможностью поблагодарить сообщество.

Недавние обзоры Cyberpunk 2077 в Steam «исключительно положительные» — 95%. Спасибо Спасибо спасибо!

Главный дизайнер Cyberpunk 2077, Павел Саско, также не отказался от комментариев.

Вы не можете представить, как много это для меня значит. Я никогда не был близок к тому, чтобы сдаться, и всегда верил, что это как-то возможно, но я никогда не думал, что увижу это на самом деле. Огромное спасибо за то, что дали нам второй шанс.

И хотя планка была установлена очень высоко, нет сомнений, что этот результат еще можно улучшить. Тем более что в целом положительные отзывы составляют лишь 83% от общего числа отзывов (в июле 2023 года этот показатель составлял 80%). Поэтому CDPR предстоит еще много работы, чтобы улучшить общий результат. Конечно, разработка игры как таковой уже завершена, но дальнейшие мелкие или крупные улучшения все равно будут приветствоваться.

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24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, хорошая игра наконец-то вышла, всё логично. А вот ранний доступ был так себе, конечно.

5
Авраам Линкольн

Где ты там увидел хорошую игру? Это типичный повесточный шлак! А хвалебные оды ей поют всякие СЖВ, БЛМ, ЛГБТ и прочие шизы! Кроме того, разработчики положили на русских игроков свой огромный гейский болт!

-23
Antoxanotdance Авраам Линкольн

шизик

12
Peace Dead Авраам Линкольн

Все верно, питухов в игре достаточно. Но есть большие нюансы. Первое - это то что ты можешь в питушинные связи не встревать по своему выбору. А во вторых мир, который представлен в игре, очень чётко показывает во что превратится текущее общество при существующей тенденции развития технологий без роста сознания и пропаганде питушиной, а именно в блятство и животный образ жизни. На релизе покупал, но сейчас покупать не советую никому, деньги им не нужны наши.

-1
wianewa Peace Dead

Вроде ауе запрещено на территории РФ, а ты почему-то тут остался.

0
Авраам Линкольн Peace Dead
А во вторых мир, который представлен в игре, очень чётко показывает во что превратится текущее общество

Ничего он не показывает, мир в этой игре, который сделан на основе настолки, которую сделал негр с психическими отклонениями и расстройствами максимально далёк от того, каким он будет в реальности. Одним словом - мусор! Если ты хочешь получить настоящий киберпанк и увидеть каким будет мир в будущем, поиграй в серию Деус Экс! Вот таким приблизительно и будет далёкое будущее, без всяких скачущих *омосеков и трансов, без банд в которых одни негры или одни бабы и без прочего извращения, которое породил больной ум разработчиков и автора данной настолки.

-1
KillMeSylarS

не понимаю гойчиков которые минусят обычные комменты)) киберпанк отличная игра и я ее безумно люблю и уважаю. я прошел его больше 8 раз и ни разу не пожелал о том, что потратил на нее время. а гойчики нытики могут спокойно идти и играть в балдуругейты и тд)))) или просто типакал завод мэны пускай под пиву играют в танкистов)

1
Vincent_94_Vega

Игра великолепна, особенно сейчас!

0
wianewa

Но производительность в догтауне оставляет желать лучшего. Как только пересекаешь черту локации, сразу минус 10-20 фпс в среднем. При этом виды догтауна уступают основному найт сити.

0
Oscilograf
Создатели не могут выразить благодарность

Это не сложно. Лучше всего деньгами :)

-1
Lvinomord

И судя по активности в Стим,вот вот ещё один небольшой патч должен подъехать.

-2
VIGITAL1

Всех согнали на 2 часть и ведьмак делать.Кроме как мелких правок ,ждать уже не стоит.

0
Alex Row

Приятно, что разрабы не опустили руки после не совсем удачного старта, и вот, спустя четыре года, игра получила заслуженное признание.

-2
Kenn1y

Камеры от 3 лица вне режима боя все ещё не хватает и хотелось бы диск со всем контентом без необходимости обновлять и скачивать DLC по коду.

-2
VIGITAL1

Молодцы,что вообще 2077 сделали.Сейчас уже ну как бы ок...Но на релизе я просто ахерел какой крутой город.Давно хотел игру в стиле "призрак в доспехах".А тут такой подгон.

-2
Cyberpadla 3077

https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/14621

https://imgsli.com/MjYyNzg1

-3
AndralStormborn

А как раньше ее хейтили и поливали дерьмом

-3
No more drugs

Может будет им уроком. Финальный продукт канеш получился шикарным.

-3
Igor Udilov

Игра стала заметно лучше, хотя фундаментальные вещи так и остались херовыми. К примеру стелс и управление автотранспортом. Но меня больше всего бесит, что в редакторе персонажа нельзя создать нормального мужика, без петушиной прически. А вот девушки там выходят классными.

-3
PermResident

Мда... У большинства, как и должно быть у толпы, память как у рыбки...
Но ничего, позже, когда выйдет следующая игра от этих русофобов, все кто их нахваливал будут кусать локти... и поделом.

-5
shit again

Как поднимем рейтинг, так и утопим

-10
Pravdarub

Лол. Сделают скидку пекари сразу рот откроют что бы разрабы ом туда очередными ложными обещаниями нассали. Типичные пека опущенцы.

-3