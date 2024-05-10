За последний месяц Cyberpunk 2077 получила 95% положительных отзывов в Steam. Создатели не могут выразить благодарность

Катастрофический запуск Cyberpunk 2077 помнит, наверное, каждый геймер. Игра, на которую возлагались огромные надежды, в момент дебюта оказалась далеко не тем, на что мы рассчитывали. Проблемы с оптимизацией и огромное количество багов фактически лишили фанатов радости исследования Найт-Сити. Однако разработчики из CD Projekt RED не опустили руки и последовательно, шаг за шагом, улучшали состояние своего творения. В результате сегодня это практически совершенно другая игра, а отзывы игроков исключительно положительные.

Открыв вкладку игры в Steam, сразу бросается в глаза раздел отзывов за последние 30 дней, учитывающий 6859 комментариев, из которых до 95% - положительные. Это довольно большое достижение, которое отметили как геймеры, так и представители CD Projekt RED. Одним из первых на вышеупомянутые результаты отреагировал Марчин Момот, комьюнити-менеджер CDPR. Разработчик не преминул похвастаться впечатляющим результатом в сети, воспользовавшись возможностью поблагодарить сообщество.

Недавние обзоры Cyberpunk 2077 в Steam «исключительно положительные» — 95%. Спасибо Спасибо спасибо!

Главный дизайнер Cyberpunk 2077, Павел Саско, также не отказался от комментариев.

Вы не можете представить, как много это для меня значит. Я никогда не был близок к тому, чтобы сдаться, и всегда верил, что это как-то возможно, но я никогда не думал, что увижу это на самом деле. Огромное спасибо за то, что дали нам второй шанс.

И хотя планка была установлена очень высоко, нет сомнений, что этот результат еще можно улучшить. Тем более что в целом положительные отзывы составляют лишь 83% от общего числа отзывов (в июле 2023 года этот показатель составлял 80%). Поэтому CDPR предстоит еще много работы, чтобы улучшить общий результат. Конечно, разработка игры как таковой уже завершена, но дальнейшие мелкие или крупные улучшения все равно будут приветствоваться.