Создатели ролевого экшена Daba: Land of Water Scar показали 22 минуты игрового процесса

Вы попадаете в мир, где вода стала редким и ценным ресурсом. Вы управляете глиняной куклой, которая отправляется на поиски осколков воды в древнем и загадочном городе. По дороге вам предстоит столкнуться с разными препятствиями, опасностями и врагами. Вы также узнаете больше о прошлом этого мира и своём собственном происхождении.

Во время этого путешествия вы побываете в самых разных локациях, среди которых руины, храмы, тюрьмы, долины, снега и леса. Уровни игры нелинейны и связаны между собой, что позволяет вам исследовать их в любом порядке.