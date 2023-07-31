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DaBa: Land of Water Scar TBA
10 1 оценка

Создатели ролевого экшена Daba: Land of Water Scar показали 22 минуты игрового процесса

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butcher69
Новости

Компания Dark Star, разработчик ролевого экшена Daba: Land of Water Scar, недавно показала 22 минуты игрового процесса во время презентации на сцене ChinaJoy 2023. Игра разрабатывается для PlayStation 5 в рамках программы PlayStation China Hero Project, направленной на поддержку перспективных китайских игр.

Daba: Land of Water Scar предлагает игрокам окунуться в захватывающее приключение в уникальном фэнтезийном мире. Геймплейные кадры, представленные на выставке ChinaJoy, дают представление о потрясающем визуальном оформлении игры и захватывающей механике боя. Хотя дата выхода игры еще не объявлена, показанный геймплей вызвал большой интерес у любителей игр.

Презентация состоит из трех частей, каждая из которых демонстрирует различные аспекты игры. В первой части, игроки знакомятся с главным героем игры и получают представление о ее мире. Часть 2 посвящена боевой механике и демонстрирует уникальные способности и навыки главного героя. Наконец, в третьей части рассказывается о различных врагах и испытаниях, с которыми игроки столкнутся на протяжении всего прохождения игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Embr0n

Очень похоже на игры серии Souls.

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