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Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
4.7 17 оценок

Альфа-тестер Deadlock слил игру на торренты

Talendor3
Новости

Новую игру Deadlock от Valve слили на торренты, сделал это один из тестеров, принимавших участие в альфа-тестировании.

Сборка запускается, но работает только в оффлайн-режиме. Внутри можно зайти в режим тренировки или захостить собственный сервер при помощи софта вроде Hamachi. Примечательно, что никакого официального анонса игры до сих пор не было.

+ ещё 2 картинки

Deadlock — это соревновательный шутер от третьего лица в формате 6-на-6 и фэнтезийно-стимпанковом сеттинге. По данным инсайдеров, игра находится в альфа-стадии, а анонс может состояться уже скоро, а релиз — в 2025 году.

15
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Комментарии: 28
Ваш комментарий
Никита Краснов

Слили специально чтобы посмотреть реакцию пользователей?

Судя по тому, что валв давно не делала нормальных игр, очень похоже на прощупывание почвы, чтоб не вышло как с Артефактом, или как там она называлась.

9
Talendor3

У меня кстати тоже такое подозрение сложилось

0
Sinmax

реакцию торрент пользователей?) а какая там обычно реакция? большая часть вообще ничего не пишет, а меньшая не может определиться параша игра или годнота. если бы хотели реакцию, то выложили демку и всё.

0
Никита Краснов Sinmax

Это пришлось бы делать рабочую демку, а тут, по факту, и игры то нет. :)

0
Папел

Гады, осуждаю такое. Ни совести, ни ссылки

3
Talendor3

слышал что можно скачать тут

1
Папел Talendor3

Да, только хотел написать) Уже поехало. Главное, что можно локалку поднять

0
Папел Папел

Накладываю персональные санкции

0
ogg_enjoyer Папел

взаимно

0
Папел Папел

70 гб уже отдано. Как все хотят попробовать...

0
Аристов--Черный

Какая-то параша детская.

3
Пользователь ВКонтакте

Скорее всего вирус там.слишком все просто слилось // Jo Black

1
Папел

Троянчики

0
Ченг Лонг

и под суд урода не отдали?

0
Гемор

Смотрю тут кто-то до сих пор наивно верит, что сливы и утечки и прочая блогерская желтизна, это дело рук коварных "инсайдеров", тестеров и прочих причастных к разработке, а не самих шишек и их маркетологов, которые рулят процессом.

2
Oscilograf

а часто отдают под суд уродов, которые в стиме продают альфаверсии под видом "релизов" и "предзаказов"? А потом годами не могут исправить игру?

2
Samson48

Типо слили, проверить реакцию на продукт, и сократить риски. Не удивлюсь если Вальве позже заявит, что это были наработки и проект уже закрыт, так как реакция на геймплей была довольно прохладной в западном сообществе, что и понятно, очередной вторичный клон Овервотч почти никому не нужен. Артифакт не даст соврать.

0
Liaschim

Да там уже раздают инвайты просто всем. Люди по 500 человек приглашают и всем пофиг. Так что я больше верю в слив.

1
StrelitziaReg

какой геймплей? там огрызок какой то как 1 перс бегает , пока не известно вообще что это и как оно играется.

0
Samson48 StrelitziaReg

Ты весь гейплей проспал: https://www.youtube.com/watch?v=G8eURUyRYP8&ab_channel=WaterCS2

0
Liaschim StrelitziaReg

Там уже и фрагмувики и полный матч с ботами сливали.

0
Samson48 Liaschim

Странно, зачем так инвайты раздавать на столь сырой билд, он буквально уровня Альфы, этим только оттолкнёшь от продукта, как то не в стиле Вальве. Ощущение, что игру забракуют.

1
1barac9U7ada7

Поступок настоящего игрока! Уважаю

0
Григорий Горн

Эх вот бы team fortress 3

0
Liaschim

Если что, людям возможно не очевидно, что с ботами вы не поиграете. Они тоже требуют онлайн подключения. Только хамачи или тренировка героев

0
Bassota277

Хорошо что слили,ну только кому нужно это подобие майнкрафта

0
KPAHbl4

есть же тимфортрес зачем еще одна мультяшная пострелушка? а не - еще же кс2 мультяшная пострелушка))

-1