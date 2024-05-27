Альфа-тестер Deadlock слил игру на торренты

Новую игру Deadlock от Valve слили на торренты, сделал это один из тестеров, принимавших участие в альфа-тестировании.
Сборка запускается, но работает только в оффлайн-режиме. Внутри можно зайти в режим тренировки или захостить собственный сервер при помощи софта вроде Hamachi. Примечательно, что никакого официального анонса игры до сих пор не было.
Deadlock — это соревновательный шутер от третьего лица в формате 6-на-6 и фэнтезийно-стимпанковом сеттинге. По данным инсайдеров, игра находится в альфа-стадии, а анонс может состояться уже скоро, а релиз — в 2025 году.
Слили специально чтобы посмотреть реакцию пользователей?
Судя по тому, что валв давно не делала нормальных игр, очень похоже на прощупывание почвы, чтоб не вышло как с Артефактом, или как там она называлась.
У меня кстати тоже такое подозрение сложилось
реакцию торрент пользователей?) а какая там обычно реакция? большая часть вообще ничего не пишет, а меньшая не может определиться параша игра или годнота. если бы хотели реакцию, то выложили демку и всё.
Это пришлось бы делать рабочую демку, а тут, по факту, и игры то нет. :)
Гады, осуждаю такое. Ни совести, ни ссылки
слышал что можно скачать тут
Да, только хотел написать) Уже поехало. Главное, что можно локалку поднять
Накладываю персональные санкции
взаимно
70 гб уже отдано. Как все хотят попробовать...
Какая-то параша детская.
Скорее всего вирус там.слишком все просто слилось // Jo Black
Троянчики
и под суд урода не отдали?
Смотрю тут кто-то до сих пор наивно верит, что сливы и утечки и прочая блогерская желтизна, это дело рук коварных "инсайдеров", тестеров и прочих причастных к разработке, а не самих шишек и их маркетологов, которые рулят процессом.
а часто отдают под суд уродов, которые в стиме продают альфаверсии под видом "релизов" и "предзаказов"? А потом годами не могут исправить игру?
Типо слили, проверить реакцию на продукт, и сократить риски. Не удивлюсь если Вальве позже заявит, что это были наработки и проект уже закрыт, так как реакция на геймплей была довольно прохладной в западном сообществе, что и понятно, очередной вторичный клон Овервотч почти никому не нужен. Артифакт не даст соврать.
Да там уже раздают инвайты просто всем. Люди по 500 человек приглашают и всем пофиг. Так что я больше верю в слив.
какой геймплей? там огрызок какой то как 1 перс бегает , пока не известно вообще что это и как оно играется.
Ты весь гейплей проспал: https://www.youtube.com/watch?v=G8eURUyRYP8&ab_channel=WaterCS2
Там уже и фрагмувики и полный матч с ботами сливали.
Странно, зачем так инвайты раздавать на столь сырой билд, он буквально уровня Альфы, этим только оттолкнёшь от продукта, как то не в стиле Вальве. Ощущение, что игру забракуют.
Поступок настоящего игрока! Уважаю
Эх вот бы team fortress 3
Если что, людям возможно не очевидно, что с ботами вы не поиграете. Они тоже требуют онлайн подключения. Только хамачи или тренировка героев
Хорошо что слили,ну только кому нужно это подобие майнкрафта
есть же тимфортрес зачем еще одна мультяшная пострелушка? а не - еще же кс2 мультяшная пострелушка))