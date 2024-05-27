Альфа-тестер Deadlock слил игру на торренты

Новую игру Deadlock от Valve слили на торренты, сделал это один из тестеров, принимавших участие в альфа-тестировании.

Сборка запускается, но работает только в оффлайн-режиме. Внутри можно зайти в режим тренировки или захостить собственный сервер при помощи софта вроде Hamachi. Примечательно, что никакого официального анонса игры до сих пор не было.

Deadlock — это соревновательный шутер от третьего лица в формате 6-на-6 и фэнтезийно-стимпанковом сеттинге. По данным инсайдеров, игра находится в альфа-стадии, а анонс может состояться уже скоро, а релиз — в 2025 году.