Для игры Dakar Desert Rally вышло дополнение USA Tour

Откройте локации вдохновленные достопримечательностями Северной Америки: от Гранд-Каньона и пустыни Невады до Йеллоустоуна. Вас ждут 256 квадратных километров территории, на которых доступны режимы открытого мира и ралли-рейдов. Добавлена функция нескольких карт с открытым миром, теперь игроки могут перемещаться по карте мира между Саудовской Аравией и США.
Соревнуйтесь в событиях ралли:
Спортивный режим (20 этапов)
– Отборочный тур по США (3 этапа)
– Ралли по Йеллоустоуну (4 этапа)
– Ралли по пустыне Невады (4 этапа)
– Ралли по Гранд-Каньону (4 этапа)
– Тур по США (5 этапов)
Профессиональный режим (12 этапов)
– Ралли по Йеллоустоуну (3 этапа)
– Ралли по пустыне Невады (3 этапа)
– Ралли по Гранд-Каньону (3 этап)
– Тур по США (3 этапа)
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