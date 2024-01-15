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Dakar Desert Rally 04.10.2022
Гонки, От третьего лица
5.8 86 оценок

Для игры Dakar Desert Rally вышло дополнение USA Tour

Pavel Rally
Новости

Откройте локации вдохновленные достопримечательностями Северной Америки: от Гранд-Каньона и пустыни Невады до Йеллоустоуна. Вас ждут 256 квадратных километров территории, на которых доступны режимы открытого мира и ралли-рейдов. Добавлена функция нескольких карт с открытым миром, теперь игроки могут перемещаться по карте мира между Саудовской Аравией и США.

Соревнуйтесь в событиях ралли:
Спортивный режим (20 этапов)
– Отборочный тур по США (3 этапа)
– Ралли по Йеллоустоуну (4 этапа)
– Ралли по пустыне Невады (4 этапа)
– Ралли по Гранд-Каньону (4 этапа)
– Тур по США (5 этапов)

Профессиональный режим (12 этапов)
– Ралли по Йеллоустоуну (3 этапа)
– Ралли по пустыне Невады (3 этапа)
– Ралли по Гранд-Каньону (3 этап)
– Тур по США (3 этапа)

На игру действует скидка 50% до 19 января, сейчас цена 799 рублей.

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