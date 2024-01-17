Разработчики Dakar Desert Rally прекращают поддержку игры

Разработчик Saber Interactive больше не будет выпускать патчи для Dakar Desert Rally, о чем студия заявила всего через несколько дней после выпуска последнего DLC к игре.

После нескольких задержек Saber Interactive наконец выполнила дорожную карту Dakar Desert Rally, выпустив DLC USA Tour. Этот последний пакет дополнительного контента, выпущенный 15 января, включает в себя огромную новую карту, новые этапы и сокровища. Кроме того, обновление включало некоторые исправления ошибок.

Не прошло и двух дней, как выяснилось, что дальнейшие патчи Dakar Desert Rally выпускаться не будут. Больше никаких обновлений и исправлений проблем, с которыми игроки все еще сталкиваются. Интересно, что это было сделано не через объявление, а через несколько ответов службы поддержки Saber в ветках Twitter и Reddit.

Обратите внимание, что на данный момент не планируется решать все вышеперечисленные проблемы. Пожалуйста, перечислите все проблемы, с которыми вы столкнулись - мы передадим их команде разработчиков, чтобы узнать, можно ли сделать какие-либо обновления в будущем. Спасибо за понимание!

Несмотря на то, что приведенный выше ответ не полностью исключает дальнейшие обновления, игроки, по понятным причинам, недовольны ситуацией. Saber также пока не объяснила причину своего решения.