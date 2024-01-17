Разработчики Dakar Desert Rally прекращают поддержку игры

Разработчик Saber Interactive больше не будет выпускать патчи для Dakar Desert Rally, о чем студия заявила всего через несколько дней после выпуска последнего DLC к игре.
После нескольких задержек Saber Interactive наконец выполнила дорожную карту Dakar Desert Rally, выпустив DLC USA Tour. Этот последний пакет дополнительного контента, выпущенный 15 января, включает в себя огромную новую карту, новые этапы и сокровища. Кроме того, обновление включало некоторые исправления ошибок.
Не прошло и двух дней, как выяснилось, что дальнейшие патчи Dakar Desert Rally выпускаться не будут. Больше никаких обновлений и исправлений проблем, с которыми игроки все еще сталкиваются. Интересно, что это было сделано не через объявление, а через несколько ответов службы поддержки Saber в ветках Twitter и Reddit.
Обратите внимание, что на данный момент не планируется решать все вышеперечисленные проблемы. Пожалуйста, перечислите все проблемы, с которыми вы столкнулись - мы передадим их команде разработчиков, чтобы узнать, можно ли сделать какие-либо обновления в будущем. Спасибо за понимание!
Несмотря на то, что приведенный выше ответ не полностью исключает дальнейшие обновления, игроки, по понятным причинам, недовольны ситуацией. Saber также пока не объяснила причину своего решения.
туда ей и дорога. Кусок багованного г.вна, с никакой физикой и управлением.
Я только вчера ее опробовал. Мне понравилось. В профессиональном режиме меня сразу забросили в ночную дождливую трассу с десятками контрольных точек, многие были вне дороги и следов шин. Приходилось слушать штурмана и пользоваться компасом. В итоге я за 50минут (38минут+12штраф) закончил заезд. Приехал предпоследним, против 20 минут лучшего времени. Но это был незабываемый час приключений.
Багов-лагов не поймал. У меня лок на 60FPS. Видео карта 4060 и проц 11400 прекрасно себя чувствовали в 2560*1440 DLSS Качество
Блин досадно.. хотя ей уже 2 года..капец..
может позже расскажут ну или забьют просто
Ребята честно отработали свои пять копеек. Пора и новый проект делать.