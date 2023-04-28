Разработчики гонок Dakar Desert Rally меняют стратегию поддержки игры ©

Похоже у португальских разработчиков Saber Porto возникли проблемы с гоночной игрой Dakar Desert Rally, поскольку они приняли решение кардинально сменить тип поддержки игры, чтобы поскорее закончить с ней. Изначально было запланировано выпускать небольшие наборы контента в течение года, но теперь весь запланированный контент выйдет в одном дополнении, вот что написали разработчики.

"Мы изменили расписание выхода обновлений Dakar Desert Rally, чтобы сосредоточиться на качестве запланированного контента. Теперь весь оставшийся контент с дорожной карты на 2023 год станет доступен в рамках одного крупного обновления. Подробнее о датах расскажем летом, оставайтесь на связи."