Художник показал несколько концепт-артов из отмененной в 2008 году Batman: The Dark Knight ©

Когда Rocksteady Games выпустила Batman: Arkham Asylum в 2009 году, студия не только мгновенно сделала себе имя, которое не скоро будет забыто, но и вызвала пульсацию во всем мире видеоигр, которая будет ощущаться еще долгие годы. Впервые за долгое время появилась видеоигра, основанная на невероятно популярной лицензионной собственности, которая была не просто приурочена к новому фильму.

До выхода Batman: Arkham Asylum ныне не существующая компания Pandemic Studios совместно с известным издателем EA работала над собственной игрой про Бэтмена, которая должна была стать связующим звеном между следующим фильмом Кристофера Нолана "Темный рыцарь". Основанная на сюжете фильма, игра Batman: The Dark Knight должна была повторить роли всех актеров и иметь ряд сходств с серией Arkham, включая открытый мир Готэма, автомобильный геймплей и основной упор на стелс-механику.

Внештатный концепт-художник Горан Буквич показал концепт-арты их этой AAA-игры, которая была отменена в 2008 году. На концепт-арте изображены несколько персонажей с интересной внешностью. Судя по представленной информации, они, скорее всего, принадлежат к одноименному проекту, над которым Pandemic Studios работала в 2006-2008 годах.

Спойлер

Гэри Олдман, актер, сыгравший лейтенанта Джима Гордона в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, в интервью G4 упомянул, что игра будет выпущена сразу после выхода фильма на DVD и Blu-ray. Олдман подтвердил, что разработчики приложили немало усилий, чтобы добиться движения Бэтмена в игре Batman: The Dark Knight. Олдман отказался назвать разработчиков, участвовавших в этом проекте, но несколько анонимных источников сообщили, что это был секретный проект Pandemic Studios и EA. К сожалению, инсайдеры из Pandemic Studios позже рассказали, что игра была отменена из-за отставания от графика в 2008 году. "Темный рыцарь" остается единственным фильмом без видеоигры. Игра должна была выйти на PlayStation 3 и Xbox 360.

Возвращаясь к концепт-арту, Горан Буквич рассказал нам некоторые подробности о том, как он вдохновлялся тем, как будут изображены злодеи. Он сказал: "Идея заключалась в том, чтобы они выглядели правдоподобно и не слишком преувеличенно, чтобы, увидев одного из них на улице в реальной жизни, вы бы купились на него". Поэтому злодеи одеты не в оригинальные костюмы, но содержат необходимые детали, чтобы их можно было легко опознать.

На всех этих изображениях в одном из углов можно найти имя Горана Буквича, а также дату, вероятно, дату их создания. Все они были сделаны летом 2007 года, и если студия планировала выпустить игру после выхода фильма на DVD и Blu-ray (9 декабря 2008 года), то можно предположить, что Pandemic Studios все еще находилась на ранней стадии концепт-арта, и ей требовалось гораздо больше времени, чтобы довести его до желаемого состояния.