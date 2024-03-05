Версия 2.12 The Dark Mod, игры Thief на движке Doom 3, содержит значительные улучшения производительности и оптимизации

Команда The Dark Mod, игры Thief, работающей на движке Doom 3, выпустила ее совершенно новую версию. По словам разработчиков, версия 2.12 содержит значительные улучшения производительности и оптимизации.

Для тех, кто не знает, The Dark Mod — это бесплатная мрачная стелс-игра, вдохновленная серией Thief от Looking Glass Studios. Версия 2.12 вносит значительные улучшения в игру за счет пересмотра системы отбраковки. Короче говоря, это улучшает то, как игра обрабатывает невидимые объекты, например скрытые объекты, свет и тени. Таким образом, ваш компьютер не будет тратить ресурсы на то, на что вы не смотрите, что сделает игру более эффективной. Вы заметите, что миссии, которые раньше замедляли работу вашего компьютера, теперь выполняются намного плавнее.

Эта последняя версия также содержит ряд улучшений качества жизни. Например, в игре теперь более плавное и доступное управление. Мантлинг теперь стал более плавным, быстрым и менее склонным к тому, чтобы игрок прорезал геометрию. Наклон также более тонкий и менее склонен вызывать укачивание. Кроме того, теперь вы можете настроить TDM на автоматический сбор любого обманутого ИИ.

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