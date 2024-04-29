Состоялся анонс приключенческого платформера The Smurfs: Dreams для ПК и консолей

Издательство Microids и разработчик Ocellus Services анонсировали приключенческий платформер The Smurfs: Dreams для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Запуск состоится в 2024 году.

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит в голове у спящего Смурфика? Теперь у вас есть шанс узнать это! Исследуйте вселенную, где сталкиваются сны и кошмары, помогая нашим любимым Смурфикам перемещаться по чарующим королевствам и сражаться с их заклятым врагом Гаргамелем!