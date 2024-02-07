Для Dark Souls Remastered вышел крупный мод, который добавляет динамическое освещение в игру

Как стало известно, моддер fromsoftserve в 2023-м году выпустил для игры Dark Souls Remastered крупный мод под названием Dark Souls Re-Remastered, который перерабатывает многие графические аспекты в игре. На днях данная модификация получила крупное обновление.
В данном моде автор проделал масштабную работу: он полностью убрал из игры статичное освещение, заменив его на динамическое - это заметно преобразило игру, добавив динамические тени для многих объектов, а так же заметно улучшило качество отражений водной поверхности.
Кроме того, модификация улучшает почти все текстуры в игре, увеличивает дальность прорисовки и обновляет растительность. Судя по комментариям пользователей, системные требования в игре с данным модом заметно подросли, тем не менее производительность игры с модификацией все равно остается на приемлемом уровне на большинстве современных PC.
Порой пересветы лютые просто. Кажется, надо еще доработать...
Современные ПК это i9 14-ого поколения и 4090?
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час с лишним качать, это не долго
Текстуры то ладно, но вот освещение - зря меняли, во первых много пересветов, во вторых он неестественный слишком и менять гамму тоже не стоило