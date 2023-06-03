Новое видео рассказывает о прогрессе амбициозного фанатского сиквела Dark Souls Nightfall ©

Авторы мода Dark Souls Nightfall, любительского продолжения работы FromSoftware, выпустили новое видео, в котором рассказывают о достигнутом прогрессе и статусе проекта, показывая геймплей на фоне.



В ролике объясняется, что Nightfall будет использовать некоторые активы окружения Лордрана, видимого издалека в Dark Souls, но недоступного, которые теперь были завершены и доступны для исследования. Кроме того, моддеры предпочли не добавлять совершенно новые области, за исключением небольшой совершенно новой карты в последней области, но все же попытались подражать оригинальной работе, сделав все локации взаимосвязанными.

Также будут новые боссы, описанные как "реванши против старых противников Dark Souls с новыми модификаторами скорости", и новые заклинания, хотя моддер объяснил, что подход к последнему пункту был консервативным: новые заклинания будут интересными в использовании, но не настолько сильными и несбалансированными, чтобы превзойти подход с оружием. В игре также появятся новые NPC с озвучкой, система освещения в реальном времени с циклами дня и ночи, а также совершенно новые катсцены.

Для непосвященных, Nightfall - это неофициальное прямое продолжение первой Dark Souls. Игра продолжается, начиная с темной концовки работы FromSoftware, и будет происходить в искаженном измерении Лордрана. Это очень амбициозный проект, в котором участвуют самые влиятельные моддеры в сообществе, и цель которого - предложить совершенно новый опыт как с точки зрения геймплея, так и содержания. На данный момент мод еще не имеет точной даты выхода.