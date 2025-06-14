Скончалась Пик Сен Лим - актриса и рассказчица из Dark Souls

Пик Сен Лим, британская актриса, известная по роли рассказчицы в серии игр Dark Souls, скончалась 9 июня 2025 года в возрасте 80 лет. Причина смерти не разглашается. Её коллега Дэниэл Йорк и западные СМИ подтвердили печальную новость.

Глубокий, завораживающий голос Лим стал неотъемлемой частью атмосферы Dark Souls, а её вступительные заставки поклонники называют культовыми. После известия о смерти актрисы фанаты массово выражают соболезнования на Reddit и в социальных сетях, вспоминая, как её голос создавал уникальную ауру игр серии.

Помимо работы в играх, Лим имела успешную актёрскую карьеру. Наибольшую известность ей принёс ситком "Выбирайте выражения", выходивший в конце 1970-х и 1980-х годах. Она также снималась в фильме "Малефисента: Владычица тьмы" и сериале "Доктор Кто".

Дэниэл Йорк, работавший с Лим на сцене и в других проектах, посвятил ей трогательное послание. Он описал актрису как жизнерадостного, озорного человека с уникальной манерой речи, чей комедийный талант и заразительная энергия вдохновляли всех вокруг. Лим оставила яркий след в поп-культуре, и её наследие продолжит жить в сердцах поклонников.