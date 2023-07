Dark Souls 2 скоро получит новый мод, улучшающий освещение ©

Моддер fromsoftserve сейчас работает над новым модом для улучшения освещения в Dark Souls 2. Этот мод будет называться Scholar of the Second Sin Lighting Overhaul Mod и будет основан на моде Lighting Engine. Мод также будет включать в себя пакет улучшенных ИИ текстур.

Этот новый мод изменения освещения Dark Souls 2 заставит все костры отбрасывать динамические тени. Более того, светильники в каждой зоне теперь будут отбрасывать тени. Мало того, он удалит ненужные точечные источники света, оставшиеся от старого движка рендеринга, и добавит новые динамические источники света.

Чтобы продемонстрировать мод, fromsoftserve поделился следующим видео геймплея. Это видео даст вам представление о том, что вы можете ожидать от него. В настоящее время нет информации о том, когда выйдет этот мод изменения освещения Dark Souls 2.