Для Dark Souls 2 вышел мод с отбрасыванием теней от источников света ©

Моддер fromsoftserve выпустил мод на обновление освещения для Dark Souls 2. Scholar of the Second Sin Visual Overhaul добавляет отбрасывание теней на костры, траву, светильники и почти все остальное в игре. Кроме того, он повышает качество травы во многих местах. Автор также добавил факелы в лут для большего количества врагов. И, наконец, моддер удалил ненужные источники света, не подключенные к источникам света, благодаря чему места выглядят немного темнее и атмосфернее.



В целом, этот мод для изменения освещения приближает Dark Souls 2 к ее первоначальному стилю. То есть к тому, что было до того, как FromSoftware ухудшила систему освещения. Поэтому настоятельно рекомендую скачать этот мод. У этого же моддера есть пакет HD-текстур.