Моддеру Dark Souls 2 наконец-то удалось поднять частоту кадров выше 60, не сломав при этом игру

Трудолюбивый моддер emoose наконец-то преодолел барьер в 60 кадров в секунду в Dark Souls 2 с помощью своего проекта DS2 Frame Unlimiter, позволив игрокам наслаждаться игрой без каких-либо сопутствующих проблем.



Для студии с таким точным и интенсивным экшен-геймплеем FromSoftware всегда имела не самые лучшие отношения с частотой кадров. Armored Core 6 стала первой игрой студии с поддержкой высокого фпс, в то время как многие игры до Dark Souls 3 были залочены на 30. Некоторые аспекты их скорости и функционирования были привязаны к частоте кадров, что приводило к различным глюкам, когда они ускорялись. В Dark Souls 2 к ним относятся:

Ускоренная деградация оружия

Значительно укороченные прыжки

Глючная физика ткани

Сломанные анимированные текстуры (например, поверхности воды)

Первое может быть особенно неприятно с хрупким оружием Dark Souls 2 - катаны - это практически хлебные палочки. Проект Emoose решает эти известные проблемы, позволяя вывести Dark Souls 2 за пределы ее первоначальных возможностей. Мод все еще находится в стадии бета-тестирования, и главная оговорка заключается в том, что сетевая игра в настоящее время отключена из-за опасений по поводу того, как это повлияет на мультиплеер. Тем не мене скачать модификация для игры можно бесплатно с нашего сайта.