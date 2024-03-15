Моддеру Dark Souls 2 наконец-то удалось поднять частоту кадров выше 60, не сломав при этом игру

Трудолюбивый моддер emoose наконец-то преодолел барьер в 60 кадров в секунду в Dark Souls 2 с помощью своего проекта DS2 Frame Unlimiter, позволив игрокам наслаждаться игрой без каких-либо сопутствующих проблем.
Для студии с таким точным и интенсивным экшен-геймплеем FromSoftware всегда имела не самые лучшие отношения с частотой кадров. Armored Core 6 стала первой игрой студии с поддержкой высокого фпс, в то время как многие игры до Dark Souls 3 были залочены на 30. Некоторые аспекты их скорости и функционирования были привязаны к частоте кадров, что приводило к различным глюкам, когда они ускорялись. В Dark Souls 2 к ним относятся:
- Ускоренная деградация оружия
- Значительно укороченные прыжки
- Глючная физика ткани
- Сломанные анимированные текстуры (например, поверхности воды)
Первое может быть особенно неприятно с хрупким оружием Dark Souls 2 - катаны - это практически хлебные палочки. Проект Emoose решает эти известные проблемы, позволяя вывести Dark Souls 2 за пределы ее первоначальных возможностей. Мод все еще находится в стадии бета-тестирования, и главная оговорка заключается в том, что сетевая игра в настоящее время отключена из-за опасений по поводу того, как это повлияет на мультиплеер. Тем не мене скачать модификация для игры можно бесплатно с нашего сайта.
Вот бы ещё модер поставил пару тройку костров в Холодных окраинах,а то разрабам видно делать нечего...
да ладно, на коняшках кайф покачаться с ботами) особенно весело, если еще и красненькие вторгаются) вообще начинается замес
Я когда играл (сейчас не знаю как) значков призыва вообще не было, приходилось одному бегать.....ну и забил на это дело в итоге...не прошел.
И больше 60 fps вам и костры? Совсем игроки страдать не хотят.
Точно. Я бы еще других игроков сразу на коней сожал, чтобы они в поло тобой играли... Кайф же.
Эта лока была, вроде как рассчитана на кооператив,а поскольку знаков призыва уже по истечении большого срока игры практически нет, то пройти ее не представляется возможным.Можно конечно - есть видео прохождение на Ютубе,но поскольку кооператива в принципе нет,то МОЖНО было всё таки пару тройку костров накидать,чтобы в соло эту парочку кошачьих завалить....
Герой. 30 фпс это же позор какой-то.