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Dark Souls 2 11.03.2014
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 4 354 оценки

Моддеру Dark Souls 2 наконец-то удалось поднять частоту кадров выше 60, не сломав при этом игру

Procy_on
Новости

Трудолюбивый моддер emoose наконец-то преодолел барьер в 60 кадров в секунду в Dark Souls 2 с помощью своего проекта DS2 Frame Unlimiter, позволив игрокам наслаждаться игрой без каких-либо сопутствующих проблем.

Для студии с таким точным и интенсивным экшен-геймплеем FromSoftware всегда имела не самые лучшие отношения с частотой кадров. Armored Core 6 стала первой игрой студии с поддержкой высокого фпс, в то время как многие игры до Dark Souls 3 были залочены на 30. Некоторые аспекты их скорости и функционирования были привязаны к частоте кадров, что приводило к различным глюкам, когда они ускорялись. В Dark Souls 2 к ним относятся:

  • Ускоренная деградация оружия
  • Значительно укороченные прыжки
  • Глючная физика ткани
  • Сломанные анимированные текстуры (например, поверхности воды)

Первое может быть особенно неприятно с хрупким оружием Dark Souls 2 - катаны - это практически хлебные палочки. Проект Emoose решает эти известные проблемы, позволяя вывести Dark Souls 2 за пределы ее первоначальных возможностей. Мод все еще находится в стадии бета-тестирования, и главная оговорка заключается в том, что сетевая игра в настоящее время отключена из-за опасений по поводу того, как это повлияет на мультиплеер. Тем не мене скачать модификация для игры можно бесплатно с нашего сайта.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Lvinomord

Вот бы ещё модер поставил пару тройку костров в Холодных окраинах,а то разрабам видно делать нечего...

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dwemer101

да ладно, на коняшках кайф покачаться с ботами) особенно весело, если еще и красненькие вторгаются) вообще начинается замес

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Lvinomord dwemer101

Я когда играл (сейчас не знаю как) значков призыва вообще не было, приходилось одному бегать.....ну и забил на это дело в итоге...не прошел.

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ZAUSA

И больше 60 fps вам и костры? Совсем игроки страдать не хотят.

1
ZAUSA dwemer101

Точно. Я бы еще других игроков сразу на коней сожал, чтобы они в поло тобой играли... Кайф же.

1
Lvinomord ZAUSA

Эта лока была, вроде как рассчитана на кооператив,а поскольку знаков призыва уже по истечении большого срока игры практически нет, то пройти ее не представляется возможным.Можно конечно - есть видео прохождение на Ютубе,но поскольку кооператива в принципе нет,то МОЖНО было всё таки пару тройку костров накидать,чтобы в соло эту парочку кошачьих завалить....

1
Кей Овальд

Герой. 30 фпс это же позор какой-то.

0