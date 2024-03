Новый мод для Dark Souls 2 добавляет динамические тени, улучшенные текстуры, скайбоксы, карты нормалей, воду и другое

Моддер fromsoftserve выпустил графический мод для оригинальной версии Dark Souls 2. Этот мод призван значительно улучшить графику и визуальные эффекты игры.

Vanilla DS2 Remastered добавляет в игру динамические тени, улучшенные текстуры, улучшенные скайбоксы и улучшенные карты нормалей. Кроме того, он обеспечивает более качественную сетку/текстуру и улучшенные отражения воды. Мало того, мод позволяет факелам отбрасывать тени на большую часть окружающей среды.

Если говорить еще более подробно, мод добавляет тени к деревьям, домам, траве, зданиям и почти всему остальному, у чего раньше не было теней. Кроме того, текстуры выглядят намного лучше за счет удвоения их разрешения. Моддер также создал новые карты нормалей для стен и полов, чтобы они выглядели еще лучше. Он превратил воду из неотражающей в отражающую и добавил больше вещей, которые можно увидеть в отражениях.

Как уже было сказано, этот мод предназначен для оригинальной версии DS2. Вы не можете использовать его с Scholar of the First Sin. Однако fromsoftserve выпустил аналогичный мод для Scholar of the First Sin, который вы можете скачать здесь.