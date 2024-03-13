Новый мод для Dark Souls 2 добавляет динамические тени, улучшенные текстуры, скайбоксы, карты нормалей, воду и другое

Моддер fromsoftserve выпустил графический мод для оригинальной версии Dark Souls 2. Этот мод призван значительно улучшить графику и визуальные эффекты игры.
Vanilla DS2 Remastered добавляет в игру динамические тени, улучшенные текстуры, улучшенные скайбоксы и улучшенные карты нормалей. Кроме того, он обеспечивает более качественную сетку/текстуру и улучшенные отражения воды. Мало того, мод позволяет факелам отбрасывать тени на большую часть окружающей среды.
Если говорить еще более подробно, мод добавляет тени к деревьям, домам, траве, зданиям и почти всему остальному, у чего раньше не было теней. Кроме того, текстуры выглядят намного лучше за счет удвоения их разрешения. Моддер также создал новые карты нормалей для стен и полов, чтобы они выглядели еще лучше. Он превратил воду из неотражающей в отражающую и добавил больше вещей, которые можно увидеть в отражениях.
Как уже было сказано, этот мод предназначен для оригинальной версии DS2. Вы не можете использовать его с Scholar of the First Sin. Однако fromsoftserve выпустил аналогичный мод для Scholar of the First Sin, который вы можете скачать здесь.
Повод ещё раз пройти базу), но только когда инструкция будет на родном языке.
Жаль что не на Школяра, так что мимо.
Школяр ты если из такой ерунды паришься