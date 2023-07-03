Демоверсия мода Dark Souls: Archthrones выйдет в сентябре ©

Dark Souls: Archthrones — это мод-приквел для Dark Souls 3, и, по словам команды моддеров, его демо-версия выйдет в сентябре этого года.

В Dark Souls Archthrones игроки смогут получить доступ к пяти мирам через Nexus of Embers. Игроки встретятся с многочисленными боссами, а также смогут найти союзников. Кроме того, мод будет иметь переосмысленную версию Лотрика и других локаций Dark Souls.

В Dark Souls Archthrones также будут элементы из Demon’s Souls. Таким образом, игроки могут ожидать план мира, форму души, мировую тенденцию и многое другое. Его команда разработчиков также планирует добавить много новых врагов, квестовые линии NPC и множество секретов, которые нужно найти.

Наряду с анонсом демо-версии команда моддинга также поделилась следующим видео.