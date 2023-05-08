Darkest Dungeon 2 сегодня выходит из раннего доступа и разработчики рассказали про дальнейшие планы ©

Сегодня, буквально через пару часов, Darkest Dungeon 2 покинет ранний доступ и одновременно с этим станет доступна в Steam. Разработчики из Red Hook Studios рассказали свои планы и сообщили о скором начале работ над созданием консольных версий.

У нас очень много консольных игроков для Darkest Dungeon, поэтому с такой популярностью мы можем только подтвердить, что готовим Darkest Dungeon 2 для консолей. На данный момент мы не можем ничего написать о дате выхода, но подтверждаем, что консольный релиз последует за выходом версии 1.0 на PC

В релизной версии мы получим 12 играбельных персонажей и полную сюжетную кампанию, состоящую из 5 обширных глав. Это означает, что в версии 1.0 будут представлены два заключительных акта сюжета.

На этом работа Red Hook Studios в любом случае не заканчивается, скорее всего, разработчики планируют поддерживать Darkest Dungeon 2 в течение длительного времени, как это было и с ее предшественницей. Действительно, студия утверждает, что запланирована серия бесплатных обновлений, которые будут включать как новый контент, так и изменения для улучшения игрового опыта. Среди них - новые монстры, скины для героев и изменения баланса, основанные на отзывах игроков. Кроме того, в будущем разработчики внесут изменения, облегчающие моддинг игры.

Наконец, из сообщения мы узнали, что все, кто приобрел первую игру серии, смогут купить Darkest Dungeon 2 по сниженной цене в течение ограниченного периода времени, хотя никакой дополнительной информации о сроках и размере скидки на данный момент нет..