Мрачная ролевая игра Darkest Dungeon 2 вышла из раннего доступа EGS, также дебютировав в Steam ©

Состоялся выход из раннего доступа Darkest Dungeon 2, мрачного ролевого сиквела популярной игры 2016 года от студии Red Hook. Игра была выпущена в раннем доступе исключительно в Epic Games Store, но с выход версии 1.0 одновременно ознаменует дебют игры в Steam.

По сравнению с ранней версией, издание 1.0 предложит множество новых возможностей, включая дополнительного персонажа и завершенные 4 и 5 акты кампании. Кроме того, игра станет более доступной для новичков - первая экспедиция будет проходить в форме Пролога с сокращенным геймплеем и многочисленными подсказками. Также будут значительно расширены обучающие материалы.

Ранняя версия Darkest Dungeon 2 получила теплый прием. В EGS средний рейтинг игроков составляет 4,7/5. Игру хвалят за ее атмосферу, захватывающий геймплей и хардкор.

Большинству игроков также нравится то, что это не простое продолжение, лишь развивающее содержание оригинала. Вместо этого авторы предложили совершенно другую игру. Если первая часть была довольно классической ролевой игрой, то продолжение выбрало структуру рогалика. Прохождение кампании занимает меньше времени, но она была разработана таким образом, что ее можно проходить несколько раз, каждый раз сталкиваясь с новыми трудностями. Кроме того, члены команды стали конкретными персонажами с уникальными личностями. Больше не будет такого, что вы отправитесь в приключение с двумя одинаковыми персонажами. Кроме того, вы путешествуете между подземельями на карете, и в этих экспедициях есть свои сложности и опасности.

Первая Darkest Dungeon развивалась в течение многих лет, и разработчики намерены повторить это в сиквеле. Игра продолжит развиваться с бесплатными обновлениями с новыми монстрами и скинами героев, а также улучшениями баланса и геймплея, после выхода версии 1.0 авторы также намерены разработать инструменты для моддинга.

О платных DLC разработчики пока ничего не говорят, но первая часть серии получила ряд тепло принятых дополнений, и можно ожидать, что то же самое произойдет и с Darkest Dungeon 2.