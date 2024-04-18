Объявлена дата выхода Darkest Dungeon 2 на PlayStation

Darkest Dungeon 2 готова выйти на PS4 и PS5, и команда разработчиков объявила дату выхода. Игра на выживание будет доступна на консолях Sony 15 июля. Вы можете оформить предварительный заказ начиная с сегодняшнего дня, а для подписчиков PlayStation Plus будет доступна скидка.

Версия Darkest Dungeon 2 для PlayStation, очевидно, включает в себя уникальные функции. Команда объясняет:

«Выпуск на PlayStation позволил нам использовать интуитивные характеристики контроллера DualSense. Вы услышите сердцебиение героев у Врат Смерти и грохот колес дилижанса, когда он перекатывается через ловушку. В дополнение к базовой игре DLC The Binding Blade (два новых героя, особая миссия, странствующий босс и многое другое) доступно для предварительного заказа в составе Oblivion Bundle. Приобретите комплект со значительной скидкой.



Мы в Red Hook Studios очень рады представить Darkest Dungeon 2 на PlayStation и надеемся, что вы присоединитесь к нам в этом путешествии. Для нас игра — любимое дело, и мы планируем продолжать ее расширять».

Также напоминаем, что в этом году появится новый режим «Королевства».