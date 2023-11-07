Первое DLC для Darkest Dungeon 2 добавит двух новых играбельных героев и мини-босса

Darkest Dungeon II, roguelike-путешествие по проклятым местам от Red Hook Studios, получит свое первое DLC "The Binding Blade" в декабре этого года. Два новых героя - бесстрашный фехтовальщик и заблудший рыцарь - будут поджидать игроков на перекрестках дорог и в разросшихся дебрях королевства.

Ключевыми особенностями DLC являются два новых играбельных героя, а также новый бродячий мини-босс.

Дуэлист - дисциплинированный и смертоносный боец, способный тактически переключаться между оборонительной и агрессивной позициями. Этот грозный герой может игнорировать защиту противника и наносить ответный удар Riposte.

Крестоносец - любимец фанатов, вернувшийся, подпитываемый сияющим Священным огнем. Способный поражать врагов на месте, он является незаменимым героем первой линии. Крестоносец способен выдерживать удары, поддерживать свою команду исцелением и восстановлением сил, а также поражать противников своим праведным клинком.

Наконец, новый бродячий мини-босс добавит новый элемент опасности в ваши путешествия по Darkest Dungeon II, когда вы отправляетесь к Горе.