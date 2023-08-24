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Darkest Dungeon 2 26.10.2021
7.8 229 оценок

Разрабы Darkest Dungeon 2 рассказали о грядущих изменениях в сентябрьском обновлении

Solstice
Новости

Создатели игры Darkest Dungeon II объявили, что последнее обновление в августе лишь начало серии усовершенствований. Разработчики тщательно изучают отзывы игроков и учитывают их пожелания, для внесения соответствующих изменений.

В грядущем сентябрьском обновлении игроки могут ожидать возвращение фракций в дорожные сражения и возможность менять специализацию персонажа в процессе игры. Также разработчики обещают переработать босса третьего акта.

Это лишь некоторые из тех изменений, на которые можно рассчитывать как в предстоящем обновлении, так и в дальнейшем. Поэтому команда призывает игроков не останавливаться на достигнутом и продолжать писать отзывы, которые помогут сделать Darkest Dungeon II еще лучше.

Кроме того, разработчики планируют выпустить игру на консолях, однако пока нет конкретных деталей по этому вопросу.

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