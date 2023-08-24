Разрабы Darkest Dungeon 2 рассказали о грядущих изменениях в сентябрьском обновлении

Создатели игры Darkest Dungeon II объявили, что последнее обновление в августе лишь начало серии усовершенствований. Разработчики тщательно изучают отзывы игроков и учитывают их пожелания, для внесения соответствующих изменений.



В грядущем сентябрьском обновлении игроки могут ожидать возвращение фракций в дорожные сражения и возможность менять специализацию персонажа в процессе игры. Также разработчики обещают переработать босса третьего акта.



Это лишь некоторые из тех изменений, на которые можно рассчитывать как в предстоящем обновлении, так и в дальнейшем. Поэтому команда призывает игроков не останавливаться на достигнутом и продолжать писать отзывы, которые помогут сделать Darkest Dungeon II еще лучше.



Кроме того, разработчики планируют выпустить игру на консолях, однако пока нет конкретных деталей по этому вопросу.