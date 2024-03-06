Тактическая пошаговая игра Darkest Dungeon 2 получила возрастной рейтинг для консолей

Возможно, вы помните культовую инди-игру Darkest Dungeon, вышедшую еще в 2016 году. С тех пор разработчик Red Hook Studios усердно трудился над Darkest Dungeon 2, которая успешно вышла на ПК в прошлом году. Если вы ждали, выйдет ли продолжение на консолях, то теперь это почти подтверждено благодаря недавно опубликованному возрастному рейтингу.

Как заметил Gematsu, бразильская рейтинговая комиссия выдала возрастной рейтинг Darkest Dungeon 2 на консолях PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch. Это указывает на то, что игра наверняка выйдет на консолях — теперь осталось только получить официальное подтверждение, возможно, с датой релиза.

Darkest Dungeon 2 — это жестокий пошаговый рогалик, очень похожий на оригинал, но он делает смелые шаги в сторону от формулы, установленной его предшественником. Вместо того, чтобы углубляться в подземелья, каждая экскурсия отправляет вашу команду в путешествие на дилижансе, позволяя вам исследовать каждый регион и сталкиваться с различными случайными врагами. Бой во многом остался прежним, хотя и с некоторыми улучшениями, но были изменены многие фундаментальные механики, которые были встречены игроками несколько неоднозначно.