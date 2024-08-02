THQ Nordic анонсировала новую игру в серии Darksiders

Студия Gunfire Games, подарившая нам такие игры как Remnant и Darksiders 3, анонсировала новую часть знаменитой серии Darksiders. Тизер, показанный в финале презентации THQ Nordic Showcase 2024, оставил больше вопросов, чем ответов.
В коротком ролике появился Обугленный Совет, загадочная организация, которая следит за балансом между Раем и Адом. Никаких подробностей о сюжете, геймплее или дате выхода игры не было предоставлено.
"Будьте готовы к новой поездке...", - гласит текст. "Раскроем ли мы что-нибудь еще на данном этапе истории? Нет".
Слухи о новой части Darksiders ходят уже несколько лет. Ранее в сети появлялись утечки, указывающие на возможную главную героиню — Лилит, прародительницу Всадников. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Надеюсь будет не рогалик.
эх..
Хоть бы намек сделали Ремейк это, 4 часть или генезис 2
генезис другая студия делала
Ну остался Раздор он с пистолетами так что возможно это будет шутан от 3 лица.
Раздор был в darsiders genesis.
Там и Война был, так что...
ура дождалься
Обугленный совет, загадочная организация, организация Карл
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ.
А вот это клево. Продолжение старой доброй Darksiders. Жаль не будет видимо качественных локализаций которыми славились Софт-клаб и Бука.
может быть локализация ,почему нет
Это хорошо. // Сергей Максимов
Может приквел? // Димитрий Офицеров
А потом окажется, что это ремейк первой части.
Не самый плохой вариант.
С удовольствием перепройду
Уже был ремастер
Ура, очень жду продолжения, мне все три части очень нравятся, а так было бы круто если сразу за трёх героев сделали геймплей их их надо было менять на ходу для решения головоломок и например убийства боссов или каких нибудь мобов.
Похоже что Генезис 2
Все отличные и пройдены но дьяблоподобную пропустил т.к. пиратка не работала на 2оих а потом уже и не с кем стало...
Это либо часть про Раздора либо продолжение самой первой части - после слома всех печатей и начала настоящего Армагеддона. // Вадим Даниловский
Как будто было бы логично выпускать войну🤔 // Дмитрий Бочанов
Надеюсь будет слэшер, а не как генезис
Хоть бы была как первая часть. Без гринда и прочей дрочки.
ДОЖДАЛСЯ))))))
давайте полновесную д4 с коопом. хочу за стрейфа как в ремнанте поиграть.
Главное не как в Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII
Самое главное что бы изометрия и за Раздора и желательно шутан, всеже каждая игра за всадника была в своем изменном жанре