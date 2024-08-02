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Darksiders 4 2026 г.
Экшен
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THQ Nordic анонсировала новую игру в серии Darksiders

butcher69
Новости

Студия Gunfire Games, подарившая нам такие игры как Remnant и Darksiders 3, анонсировала новую часть знаменитой серии Darksiders. Тизер, показанный в финале презентации THQ Nordic Showcase 2024, оставил больше вопросов, чем ответов.

В коротком ролике появился Обугленный Совет, загадочная организация, которая следит за балансом между Раем и Адом. Никаких подробностей о сюжете, геймплее или дате выхода игры не было предоставлено.

"Будьте готовы к новой поездке...", - гласит текст. "Раскроем ли мы что-нибудь еще на данном этапе истории? Нет".

Слухи о новой части Darksiders ходят уже несколько лет. Ранее в сети появлялись утечки, указывающие на возможную главную героиню — Лилит, прародительницу Всадников. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

56
27
Darksiders 4
2026 г.
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Sane_421

Надеюсь будет не рогалик.
эх..
Хоть бы намек сделали Ремейк это, 4 часть или генезис 2

17
AlexBlade95

генезис другая студия делала

0
xz Dante

Ну остался Раздор он с пистолетами так что возможно это будет шутан от 3 лица.

16
Uilenspiegel

Раздор был в darsiders genesis.

1
antonborisov198 Uilenspiegel

Там и Война был, так что...

5
dehis901

ура дождалься

4
anzip

Обугленный совет, загадочная организация, организация Карл

3
BaalVII

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ.

2
Egik81

А вот это клево. Продолжение старой доброй Darksiders. Жаль не будет видимо качественных локализаций которыми славились Софт-клаб и Бука.

1
Sane_421

может быть локализация ,почему нет

1
Пользователь ВКонтакте

Это хорошо. // Сергей Максимов

1
Пользователь ВКонтакте

Может приквел? // Димитрий Офицеров

1
Rimasted

А потом окажется, что это ремейк первой части.

1
antonborisov198

Не самый плохой вариант.

3
Stifmaster840 antonborisov198

С удовольствием перепройду

0
AAAndroid

Уже был ремастер

3
saa0891

Ура, очень жду продолжения, мне все три части очень нравятся, а так было бы круто если сразу за трёх героев сделали геймплей их их надо было менять на ходу для решения головоломок и например убийства боссов или каких нибудь мобов.

1
Jerrido112

Похоже что Генезис 2

0
Thinker_724

Все отличные и пройдены но дьяблоподобную пропустил т.к. пиратка не работала на 2оих а потом уже и не с кем стало...

0
Пользователь ВКонтакте

Это либо часть про Раздора либо продолжение самой первой части - после слома всех печатей и начала настоящего Армагеддона. // Вадим Даниловский

0
Пользователь ВКонтакте

Как будто было бы логично выпускать войну🤔 // Дмитрий Бочанов

0
Solstice

Надеюсь будет слэшер, а не как генезис

0
Sider999

Хоть бы была как первая часть. Без гринда и прочей дрочки.

0
Dark Corsair

ДОЖДАЛСЯ))))))

0
ZackSnyder

давайте полновесную д4 с коопом. хочу за стрейфа как в ремнанте поиграть.

-3
Extor Menoger

Главное не как в Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

0
-zotik-

Самое главное что бы изометрия и за Раздора и желательно шутан, всеже каждая игра за всадника была в своем изменном жанре

-5