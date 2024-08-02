THQ Nordic анонсировала новую игру в серии Darksiders

Студия Gunfire Games, подарившая нам такие игры как Remnant и Darksiders 3, анонсировала новую часть знаменитой серии Darksiders. Тизер, показанный в финале презентации THQ Nordic Showcase 2024, оставил больше вопросов, чем ответов.

В коротком ролике появился Обугленный Совет, загадочная организация, которая следит за балансом между Раем и Адом. Никаких подробностей о сюжете, геймплее или дате выхода игры не было предоставлено.

"Будьте готовы к новой поездке...", - гласит текст. "Раскроем ли мы что-нибудь еще на данном этапе истории? Нет".

Слухи о новой части Darksiders ходят уже несколько лет. Ранее в сети появлялись утечки, указывающие на возможную главную героиню — Лилит, прародительницу Всадников. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.