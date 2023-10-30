Игра Dave the Diver стала доступна на Nintendo Switch

Игра Dave the Diver, вышедшая в начале этого года из раннего доступа Steam для ПК и получившая множество положительных отзывов, теперь доступна на Nintendo Switch. В этой приключенческой игре с элементами сайдскроллинга Дейв оказывается втянутым в деловую авантюру по сбору ингредиентов в таинственной Голубой дыре.

Голубая дыра постоянно меняется, поэтому с каждым погружением (и по мере развития сюжета) в ней появляются новые предметы, морские обитатели и другие особенности. В ночное время ингредиенты используются в суши-баре, где Дэйв составляет меню и помогает обслуживать клиентов. По мере прохождения игры становятся доступны новые виды оружия, инструментов и возможностей, а также совершаются открытия, например, давно исчезнувшая водная цивилизация.

Если этого оказалось недостаточно, в игру были добавлены такие новые материалы, как "Ночное погружение", "Ловушки для крабов", "Вечеринка лобстеров", новые подмиссии и многое другое. С момента выхода игры Dave the Diver число игроков превысило миллион, поэтому в ближайшие месяцы ожидайте новых материалов и обновлений.