The Day Before могут переименовать в Dayworld

Mytona Fntastic подала заявку на регистрацию новой торговой марки под названием Dayworld, что, учитывая проблемы с авторскими правами в прошлом, наводит на мысли о том, что многострадальный постапокалипсис The Day Before могут переименовать.
Впрочем, возможно, название Dayworld — это просто запасной вариант на случай, если Fntastic проиграет судебную тяжбу. Однако, согласно материалам суда, текущий статус судебного дела приостановлен. Это может означать, что Fntastic необходимо сократить свои финансовые потери и продвигать проект под новым названием, тем более, что релиз не за горами и состоится 10 ноября. Разумеется, выход игры могут перенести в очередной раз.
The Day Before — MMO с открытым миром, действие которой происходит в смертоносной постпандемической Америке. Переносы релиза стали настолько частыми, что игроки даже усомнились в существовании игры.
Сомневаюсь, что она выйдет в этом году, а может и вообще не выйдет.
Почему нельзя назвать игру без приписки the, запаришься потом искать ее в списке. В Стиме еще догадались чтобы сортировка ее не учитывала, но в Винде такой фокус не работает. И сначала ищешь просто по алфавиту, и если не находишь приходится искать среди файлов с припиской the. Бесполезный рудимент английского языка
если их финансировали то все печально если нет то все норм пусть хоть 20 лет ее пилят
А может и просто отменить или графон урезать. ну хз