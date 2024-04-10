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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 3 930 оценок

Автор Days Gone снова укоряет Sony за то, что она посчитала игру провальной

Gruz_
Новости

Джон Гарвин, автор Days Gone, снова обвинил Sony в нежелании выпускать продолжение игры. Все началось с того, что разработчик поделился постом на сайте X, в котором напомнил, что японская корпорация посчитала экшен с открытым миром на основе зомби провальным, несмотря на то, что его консольная и Steam-версии продались тиражом более 9 миллионов копий.

Затем последовал диалог с пользователем @lilrizk, который в попытке сыграть в адвоката дьявола попытался представить точку зрения компании и заявил, что, возможно, Sony не хочет в каталоге PlayStation очередного сиквела и отдает предпочтение чему-то новому.

А вот Гарвин считает, что это не так: "Нет, я думаю, что Sony в то время считала игру провальной. В наши дни индустрия движется в сторону онлайн-сервисов, а Days Gone, как и все мои игры, - это однопользовательское повествование; кроме того, хотите ли вы сиквел без меня или Джеффа (Росса)?"

Days Gone стартовала очень медленно с точки зрения продаж, но быстро восстановилась, добившись хороших результатов, а затем также добившись отличных показателей на ПК. Впрочем, Sony посчитала игру провальной отчасти из-за стартовых результатов, а отчасти из-за менее чем положительных отзывов. Позднее игру заново открыли для себя многие пользователи, превратив ее в нечто культовое, вплоть до создания петиции с просьбой выпустить Days Gone 2, которая так и не была рассмотрена.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Вот статейка с продажами всех консольных экзов плоечки. Там у Days Gone 9 млн копий и это почему-то провал, а у The Last of Us Part 2 10 млн 😆 Sony, говоря о провале Days Gone просто не захотели сиквела игры про белого мужчину, который влюблен в белую женщину. Вот и все. Никакого провала там и близко небыло.

10
ratte88

Шизы на месте. Ух эти .. кто там, нацисты из Японии, которые ненавидят белых и поэтому везде, от своих манями до игр, делают только и даже белых людей, а не азиатов.

Твой ум может понять, что доходы это полный не показатель доходности? Ты же, НАДЕЮСЬ, понимаешь, что ещё разработка и пиар игр требуют денег?
Напиши мне, сколько Сони потратила денег на создание обеих игр и сколько денег ушло на рекламу, давай, блесни своим умом хотя бы сейчас, а не в очередном разоблачении нацистов из Японии.

-3
Евгений Кондратенко ratte88

Причем тут твои шизотеории? Причем тут пиар и реклама, когда речь шла только о продажах? Окей, будем играть по твоим правилам. Объясни мне неуважаемый почему Days Gone при значительно меньшем бюджете почти догнала по продажам вторую ластуху с бюджетом в 200 миллионов? Я понимаю, что ты хочешь казаться здесь умным, но ничего кроме шизотеорий ты выдавить не можешь из себя. Факты есть факты.

-1
Pravdarub

Игра была забагованым, поломанным шлаком сделаным дилетантом. Абсолютно не интересная дрочильн с унылым сюжетом, ездой.персонажами. Игра не уровень консоли. Это скорее поделка из стима или гейпасса. У пекарей же вкусы специфические они сами сирые и убогие и игры такие же. Плюс очень любят бессюжетные дрочильни.

0
Han Yslat

Там немного иная ситуация, хоть копий продали 9 миллионов, но игра получила большую скидку после пары месяцев, поэтому доход в разы меньше был, им бы надо было придержать игру на полгодика и все бы успели сделать. Жаль конечно, она одна из моих любимых игр, хотелось бы продолжение увидеть, но видимо теперь не суждено.

0
ratte88 Евгений Кондратенко
Причем тут твои шизотеории? Причем тут пиар и реклама, когда речь шла только о продажах

Я не знаю, мне нужно отвечать? Я понял, что у тебя под 80iq, ты реально ведь тупой, это просто факт.

Если для тебя только продажи показатель дохода, то о чём с тобой говорить?
Почему ты игнорируешь затраты на разработку и пиар? Это не деньги?
ЧТО ЕСЛИ РАЗРАБЫ ПОТРАТИЛИ ДЕНЕГ НА ПИАР И РАЗРАБОТКУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА ЛАСТУХУ, НО ПОЛУЧИЛИ ВЫХЛОПА МЕНЬШЕ? МОЗГИ БОМ-БОМ?
Я не буду детально отвечать, ты всё равно не поймешь, ЧС, ты реально дегрод.
Хотя аниме на аве должно было мне это сразу сказать.

0
Raf9111
наши дни индустрия движется в сторону онлайн-сервисов, а Days Gone, как и все мои игры, - это однопользовательское повествование

Ага. Поэтому у Сони системселлерами были человек паук 2, ретчет и кланк, бог войны… сингловые проекты. Сразу видно куда Сони движется, ага.

3
Гасен

Она продалась как и тсусима не считаю ее провальной.

1
Han Yslat

Да нет, дело не в количестве, игра получила скидку большую уже после пары месяцев, поэтому доход от неё в разы меньше. Они поспешили с выходом, нужно было пару месяцев с оптимизацией и багами повозится, игра та хорошей получилась.

0
Мама Стифлера

Провальной в игре оказалась только подруга Дикана, всё остальное там на высоте

0
GraF68ru

Он сто лет назад свалил из студии и все никак не прохнычется. Если так хотел продолжать работать, то надо было лучше стараться, не выпускать игру забагованной, не делать первую треть такой унылой, да и по факту игра потеряла к релизу кучу функционала, в том числе возможность выбора ответов в диалогах и разветвление сюжета.

0
Deathdoor

По сравнению с некоторыми современными релизами, эта игра чуть ли не игра года.

0
Kelby

а мне игра очень понравилась, геймплей, сюжет, гринда в игре особо-то и не было, всё что было необходимо обычно по дороге находил и никогда ресурсы спецом искать не приходилось, игру излазил вдоль и поперёк, до сих пор не пойму за что её некоторые люди ругают, может сеттинг не зашёл? не знаю, заставить полюбить игру всех не получится, у всех вкусы разные, в природе в принципе не существует ни одной игры, которая нравилась бы всем, так что хз, я бы хотел продолжения, но вероятно его не будет.

0
maximus388

У этого каждый квартал бомбит. Чувак, видимо, люто переживает, что ничего стоящего больше не сможет выпустить по сравнению с Days Gone, иначе я не знаю, откуда это вечное нытье.

Игра неплоха, но не более того, обычная песочница с простым сюжетом. На консолях она стартанула с кучей багов и плохой оптимизацией, о чем он постоянно умалчивает. Для нового айпи этот период очень важен. Не говоря уже, что считать кол-во копий, когда из-за слабого старта ее уже на первой распродаже стали пихать с большой скидкой, а на разработку влили кучу средств, такое себе. На пк получила вторую молодость, так это же хорошо, пусть порадуется.

-1
Dick_Thunder

Игра и так провальная, на релизе в пень никому не уперлась и хайпанула только на нитакусиках которые ее попробовали в подписках, распродажах и зеленых магазинах. За все время её существования единственный медиа контент вокруг этой игры - плач разраба которого не так поняли.

-3
Евгений Кондратенко

Ну да ведь вокруг других игр сони медиаконтента прям вагон и маленькая тележка. Ага. Один мультик про Рэтчета очень посредственный, и каловый сериал по мотивам ластухи. Давай расскажи мне про медиаконтент.

0
Dick_Thunder Евгений Кондратенко

Сжв культура на спаде, поэтому лгбт байкеры никого не интересуют

-1
Amsix Dick_Thunder

Иногда платок, это просто платок.

0
Dick_Thunder Amsix

В этой игре мужики в кожанках ездят на хаплееподобных мотоциклах. Идеальное сочетание маргинальства с лгбт. А когда это единственное чем завлекают игроков игры проваливаются, ведь эти меньшинства сами в игры не играют

0
вупсич пупсич

Отстойная игра, гей променял жену на какого то "кореша". Лгбт вперде!!!!Натуралы назад!!!

-19
ratte88

"Друзей на сиськи не меняют"
До конца не прошёл, но априори любой нормальный человек сделает ставку на друга, а не бабу, лол. По началу игры, как помню, это именно друг остался с ГГ на земле и после всё время были вместе и выживали выручая друг друга, а баба чё? Села на вертолётик и увентила? Ну и удачи. Хотела спасать свою жопу - пускай дальше со своей жопой и живёт.

0