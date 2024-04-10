Автор Days Gone снова укоряет Sony за то, что она посчитала игру провальной

Джон Гарвин, автор Days Gone, снова обвинил Sony в нежелании выпускать продолжение игры. Все началось с того, что разработчик поделился постом на сайте X, в котором напомнил, что японская корпорация посчитала экшен с открытым миром на основе зомби провальным, несмотря на то, что его консольная и Steam-версии продались тиражом более 9 миллионов копий.

Затем последовал диалог с пользователем @lilrizk, который в попытке сыграть в адвоката дьявола попытался представить точку зрения компании и заявил, что, возможно, Sony не хочет в каталоге PlayStation очередного сиквела и отдает предпочтение чему-то новому.

А вот Гарвин считает, что это не так: "Нет, я думаю, что Sony в то время считала игру провальной. В наши дни индустрия движется в сторону онлайн-сервисов, а Days Gone, как и все мои игры, - это однопользовательское повествование; кроме того, хотите ли вы сиквел без меня или Джеффа (Росса)?"

Days Gone стартовала очень медленно с точки зрения продаж, но быстро восстановилась, добившись хороших результатов, а затем также добившись отличных показателей на ПК. Впрочем, Sony посчитала игру провальной отчасти из-за стартовых результатов, а отчасти из-за менее чем положительных отзывов. Позднее игру заново открыли для себя многие пользователи, превратив ее в нечто культовое, вплоть до создания петиции с просьбой выпустить Days Gone 2, которая так и не была рассмотрена.