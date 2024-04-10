Автор Days Gone снова укоряет Sony за то, что она посчитала игру провальной

Джон Гарвин, автор Days Gone, снова обвинил Sony в нежелании выпускать продолжение игры. Все началось с того, что разработчик поделился постом на сайте X, в котором напомнил, что японская корпорация посчитала экшен с открытым миром на основе зомби провальным, несмотря на то, что его консольная и Steam-версии продались тиражом более 9 миллионов копий.
Затем последовал диалог с пользователем @lilrizk, который в попытке сыграть в адвоката дьявола попытался представить точку зрения компании и заявил, что, возможно, Sony не хочет в каталоге PlayStation очередного сиквела и отдает предпочтение чему-то новому.
А вот Гарвин считает, что это не так: "Нет, я думаю, что Sony в то время считала игру провальной. В наши дни индустрия движется в сторону онлайн-сервисов, а Days Gone, как и все мои игры, - это однопользовательское повествование; кроме того, хотите ли вы сиквел без меня или Джеффа (Росса)?"
Days Gone стартовала очень медленно с точки зрения продаж, но быстро восстановилась, добившись хороших результатов, а затем также добившись отличных показателей на ПК. Впрочем, Sony посчитала игру провальной отчасти из-за стартовых результатов, а отчасти из-за менее чем положительных отзывов. Позднее игру заново открыли для себя многие пользователи, превратив ее в нечто культовое, вплоть до создания петиции с просьбой выпустить Days Gone 2, которая так и не была рассмотрена.
Вот статейка с продажами всех консольных экзов плоечки. Там у Days Gone 9 млн копий и это почему-то провал, а у The Last of Us Part 2 10 млн 😆 Sony, говоря о провале Days Gone просто не захотели сиквела игры про белого мужчину, который влюблен в белую женщину. Вот и все. Никакого провала там и близко небыло.
Шизы на месте. Ух эти .. кто там, нацисты из Японии, которые ненавидят белых и поэтому везде, от своих манями до игр, делают только и даже белых людей, а не азиатов.
Твой ум может понять, что доходы это полный не показатель доходности? Ты же, НАДЕЮСЬ, понимаешь, что ещё разработка и пиар игр требуют денег?
Напиши мне, сколько Сони потратила денег на создание обеих игр и сколько денег ушло на рекламу, давай, блесни своим умом хотя бы сейчас, а не в очередном разоблачении нацистов из Японии.
Причем тут твои шизотеории? Причем тут пиар и реклама, когда речь шла только о продажах? Окей, будем играть по твоим правилам. Объясни мне неуважаемый почему Days Gone при значительно меньшем бюджете почти догнала по продажам вторую ластуху с бюджетом в 200 миллионов? Я понимаю, что ты хочешь казаться здесь умным, но ничего кроме шизотеорий ты выдавить не можешь из себя. Факты есть факты.
Игра была забагованым, поломанным шлаком сделаным дилетантом. Абсолютно не интересная дрочильн с унылым сюжетом, ездой.персонажами. Игра не уровень консоли. Это скорее поделка из стима или гейпасса. У пекарей же вкусы специфические они сами сирые и убогие и игры такие же. Плюс очень любят бессюжетные дрочильни.
Там немного иная ситуация, хоть копий продали 9 миллионов, но игра получила большую скидку после пары месяцев, поэтому доход в разы меньше был, им бы надо было придержать игру на полгодика и все бы успели сделать. Жаль конечно, она одна из моих любимых игр, хотелось бы продолжение увидеть, но видимо теперь не суждено.
Я не знаю, мне нужно отвечать? Я понял, что у тебя под 80iq, ты реально ведь тупой, это просто факт.
Если для тебя только продажи показатель дохода, то о чём с тобой говорить?
Почему ты игнорируешь затраты на разработку и пиар? Это не деньги?
ЧТО ЕСЛИ РАЗРАБЫ ПОТРАТИЛИ ДЕНЕГ НА ПИАР И РАЗРАБОТКУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА ЛАСТУХУ, НО ПОЛУЧИЛИ ВЫХЛОПА МЕНЬШЕ? МОЗГИ БОМ-БОМ?
Я не буду детально отвечать, ты всё равно не поймешь, ЧС, ты реально дегрод.
Хотя аниме на аве должно было мне это сразу сказать.
Ага. Поэтому у Сони системселлерами были человек паук 2, ретчет и кланк, бог войны… сингловые проекты. Сразу видно куда Сони движется, ага.
Она продалась как и тсусима не считаю ее провальной.
Да нет, дело не в количестве, игра получила скидку большую уже после пары месяцев, поэтому доход от неё в разы меньше. Они поспешили с выходом, нужно было пару месяцев с оптимизацией и багами повозится, игра та хорошей получилась.
Провальной в игре оказалась только подруга Дикана, всё остальное там на высоте
Он сто лет назад свалил из студии и все никак не прохнычется. Если так хотел продолжать работать, то надо было лучше стараться, не выпускать игру забагованной, не делать первую треть такой унылой, да и по факту игра потеряла к релизу кучу функционала, в том числе возможность выбора ответов в диалогах и разветвление сюжета.
По сравнению с некоторыми современными релизами, эта игра чуть ли не игра года.
а мне игра очень понравилась, геймплей, сюжет, гринда в игре особо-то и не было, всё что было необходимо обычно по дороге находил и никогда ресурсы спецом искать не приходилось, игру излазил вдоль и поперёк, до сих пор не пойму за что её некоторые люди ругают, может сеттинг не зашёл? не знаю, заставить полюбить игру всех не получится, у всех вкусы разные, в природе в принципе не существует ни одной игры, которая нравилась бы всем, так что хз, я бы хотел продолжения, но вероятно его не будет.
У этого каждый квартал бомбит. Чувак, видимо, люто переживает, что ничего стоящего больше не сможет выпустить по сравнению с Days Gone, иначе я не знаю, откуда это вечное нытье.
Игра неплоха, но не более того, обычная песочница с простым сюжетом. На консолях она стартанула с кучей багов и плохой оптимизацией, о чем он постоянно умалчивает. Для нового айпи этот период очень важен. Не говоря уже, что считать кол-во копий, когда из-за слабого старта ее уже на первой распродаже стали пихать с большой скидкой, а на разработку влили кучу средств, такое себе. На пк получила вторую молодость, так это же хорошо, пусть порадуется.
Игра и так провальная, на релизе в пень никому не уперлась и хайпанула только на нитакусиках которые ее попробовали в подписках, распродажах и зеленых магазинах. За все время её существования единственный медиа контент вокруг этой игры - плач разраба которого не так поняли.
Ну да ведь вокруг других игр сони медиаконтента прям вагон и маленькая тележка. Ага. Один мультик про Рэтчета очень посредственный, и каловый сериал по мотивам ластухи. Давай расскажи мне про медиаконтент.
Сжв культура на спаде, поэтому лгбт байкеры никого не интересуют
Иногда платок, это просто платок.
В этой игре мужики в кожанках ездят на хаплееподобных мотоциклах. Идеальное сочетание маргинальства с лгбт. А когда это единственное чем завлекают игроков игры проваливаются, ведь эти меньшинства сами в игры не играют
Отстойная игра, гей променял жену на какого то "кореша". Лгбт вперде!!!!Натуралы назад!!!
"Друзей на сиськи не меняют"
До конца не прошёл, но априори любой нормальный человек сделает ставку на друга, а не бабу, лол. По началу игры, как помню, это именно друг остался с ГГ на земле и после всё время были вместе и выживали выручая друг друга, а баба чё? Села на вертолётик и увентила? Ну и удачи. Хотела спасать свою жопу - пускай дальше со своей жопой и живёт.