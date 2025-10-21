ЧАТ ИГРЫ
Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 6 314 оценок

Обновление Days Gone Remastered для PS5 добавляет режим энергосбережения

monk70 monk70

Обновление Days Gone Remastered 1.036.180 уже доступно для PS5 и PS5 Pro, но не стоит слишком радоваться, это небольшое обновление. Этот патч не исправляет ошибки, а лишь добавляет поддержку нового режима энергосбережения для PS5.

Заметки к обновлению Days Gone Remastered 1.036.180

  • Добавление совместимость с режимом энергосбережения на PS5 и PS5 Pro.

Если вы хотите использовать этот режим, вот как его включить.

  1. Перейдите на главный экран PS5.
  2. Перейдите в «Настройки» (значок шестерёнки).
  3. Выберите «Система».
  4. Выберите «Энергосбережение».
  5. Выберите «Энергосбережение для игр».
  6. Включите «Использовать энергосбережение» и выберите Days Gone Remastered.

Ожидается, что в ближайшие месяцы новый режим энергосбережения появится во многих других играх на PS5 и PS5 Pro.

