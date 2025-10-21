Обновление Days Gone Remastered для PS5 добавляет режим энергосбережения

Обновление Days Gone Remastered 1.036.180 уже доступно для PS5 и PS5 Pro, но не стоит слишком радоваться, это небольшое обновление. Этот патч не исправляет ошибки, а лишь добавляет поддержку нового режима энергосбережения для PS5.
Заметки к обновлению Days Gone Remastered 1.036.180
- Добавление совместимость с режимом энергосбережения на PS5 и PS5 Pro.
Если вы хотите использовать этот режим, вот как его включить.
- Перейдите на главный экран PS5.
- Перейдите в «Настройки» (значок шестерёнки).
- Выберите «Система».
- Выберите «Энергосбережение».
- Выберите «Энергосбережение для игр».
- Включите «Использовать энергосбережение» и выберите Days Gone Remastered.
Ожидается, что в ближайшие месяцы новый режим энергосбережения появится во многих других играх на PS5 и PS5 Pro.
Смешно...