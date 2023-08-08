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об игре
Days Gone 26.04.2019
8.4 2 703 оценки

Создатели Days Gone запускают серию документальных роликов, где раскроют все особенности разработки игры

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Gutsz
Новости

Разработчики из Bend Studio, которые известны по культовой серии Syphon Filter и Days Gone, собираются раскрыть всю подноготную разработки игр. Студия объявила о запуске целой серии документальных роликов, где руководители команды и ведущие специалисты расскажут о главных трудностях и особенностях производства современных релизов.

Заявленной серией документалок Bend Studio собирается по своему отметить юбилей со дня основания студии. В этом году команда отмечает 30-летие, и своей уникальной историей становления они хотят поделиться со всеми игроками. В будущих эпизодах соберутся ключевые сотрудники студии, которые расскажут о важных событиях Bend Studio и поделятся еще не раскрытой информацией о разработке игр.

Первая документалка Bend Studio выйдет уже в четверг, 10 августа. В этом выпуске ожидается много подробностей о последнем проекте студии — Days Gone. Разработчики обсудят особенности художественного оформления, сюжет и огромное количество зомби в игре.

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
dead2dog

недооцененная и прекрасная игра, как показало время...

5
VerdantFredrick

Как игра?

1
Coburn86

Прекрасная игра. Стоит потраченных на неё денег, очень красивая, затягивает. Советую.

3
askazanov

Отличная!!! Сам не хотел долго играть, недавно прошёл, и остался в восторге!!!

2
NarkoSky

Всё ещё надеюсь на вторую часть ^_^

1
Protocol10

нормальная игра, на 7 из 10. Концепт норм, но не дотянули по постановке и разнообразию

0
Punisher1

Надеюсь они скажут кто рисовал огонь в игре кто этот вредитель

0
PuserG

"раскроют все особенности разработки"

Мы такие сидим и Джефф говорит "а давайте сделаем квест, где надо километр проехать, герой спросит чувака "как дела", а тот ему ответит "норм", и на этом всё, хыах, вот умора будет".

-1