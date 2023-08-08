Создатели Days Gone запускают серию документальных роликов, где раскроют все особенности разработки игры

Разработчики из Bend Studio, которые известны по культовой серии Syphon Filter и Days Gone, собираются раскрыть всю подноготную разработки игр. Студия объявила о запуске целой серии документальных роликов, где руководители команды и ведущие специалисты расскажут о главных трудностях и особенностях производства современных релизов.
Заявленной серией документалок Bend Studio собирается по своему отметить юбилей со дня основания студии. В этом году команда отмечает 30-летие, и своей уникальной историей становления они хотят поделиться со всеми игроками. В будущих эпизодах соберутся ключевые сотрудники студии, которые расскажут о важных событиях Bend Studio и поделятся еще не раскрытой информацией о разработке игр.
Первая документалка Bend Studio выйдет уже в четверг, 10 августа. В этом выпуске ожидается много подробностей о последнем проекте студии — Days Gone. Разработчики обсудят особенности художественного оформления, сюжет и огромное количество зомби в игре.
недооцененная и прекрасная игра, как показало время...
Как игра?
Прекрасная игра. Стоит потраченных на неё денег, очень красивая, затягивает. Советую.
Отличная!!! Сам не хотел долго играть, недавно прошёл, и остался в восторге!!!
Всё ещё надеюсь на вторую часть ^_^
нормальная игра, на 7 из 10. Концепт норм, но не дотянули по постановке и разнообразию
Надеюсь они скажут кто рисовал огонь в игре кто этот вредитель
"раскроют все особенности разработки"
Мы такие сидим и Джефф говорит "а давайте сделаем квест, где надо километр проехать, герой спросит чувака "как дела", а тот ему ответит "норм", и на этом всё, хыах, вот умора будет".