Утечка подтверждает, что Bend Studio планировала работу над сиквелом Days Gone

Среди недавних утечек, связанных с будущими играми Insomniac Games, есть слайд презентации, указывающий на то, что Bend Studio в свое время работала над сиквелом Days Gone. Судя по всему, студия хотела сделать предложение главе PlayStation Studios Герману Хульсту.

Судя по слайду презентации, Bend Studio работала над ранними прототипами сиквела Days Gone и новой игры в серии Uncharted. Судя по упомянутым деталям о бюджете и новых сотрудниках для обеих игр, студия, скорее всего, планировала продвигать один из этих проектов после отзывов Хульста. Слайд презентации, о котором идет речь, можно увидеть ниже. Документ датируется 2020 годом.

Но, судя по всему, проекты были отменены. Еще в мае 2023 года бывший игровой директор Bend Studio Джефф Росс написал в Twitter/X, что Days Gone 2 уже была бы выпущена, если бы ее не отменили. Он отметил, что обычно разочаровывается в мероприятиях PlayStation Showcase, потому что они напоминают ему о том, что Days Gone 2 могла бы уже выйти.

Некоторое время назад сообщалось, что студия Bend, скорее всего, будет использовать движок Decima от Guerrilla Games для своего следующего проекта, и что это будет игра с открытым миром. В профиле LinkedIn гейм-дизайнера Мэтью Сеймура указано, что он работал с движком Decima при разработке следующей игры Bend Studio.

По слухам, в неанонсированном проекте планируется "кинематографически качественная" лицевая анимация, 3D-аудио и, возможно, онлайновый мультиплеер. В профиле LinkedIn старшего технического художника Джеймса Сатра (James Sathre) упоминается о работе над инструментами освещения нового поколения. Что касается открытого мира игры, то студия Bend назначила старшего ведущего дизайнера Рона Аллена (Ron Allen) для работы именно над открытым миром и дизайном миссий нового проекта.

Согласно профилю концепт-художника Хунга Нгуя на ArtStation, неанонсированная игра от Bend Studio выйдет в 2025 году.