Утечка подтверждает, что Bend Studio планировала работу над сиквелом Days Gone

Среди недавних утечек, связанных с будущими играми Insomniac Games, есть слайд презентации, указывающий на то, что Bend Studio в свое время работала над сиквелом Days Gone. Судя по всему, студия хотела сделать предложение главе PlayStation Studios Герману Хульсту.
Судя по слайду презентации, Bend Studio работала над ранними прототипами сиквела Days Gone и новой игры в серии Uncharted. Судя по упомянутым деталям о бюджете и новых сотрудниках для обеих игр, студия, скорее всего, планировала продвигать один из этих проектов после отзывов Хульста. Слайд презентации, о котором идет речь, можно увидеть ниже. Документ датируется 2020 годом.
Но, судя по всему, проекты были отменены. Еще в мае 2023 года бывший игровой директор Bend Studio Джефф Росс написал в Twitter/X, что Days Gone 2 уже была бы выпущена, если бы ее не отменили. Он отметил, что обычно разочаровывается в мероприятиях PlayStation Showcase, потому что они напоминают ему о том, что Days Gone 2 могла бы уже выйти.
Некоторое время назад сообщалось, что студия Bend, скорее всего, будет использовать движок Decima от Guerrilla Games для своего следующего проекта, и что это будет игра с открытым миром. В профиле LinkedIn гейм-дизайнера Мэтью Сеймура указано, что он работал с движком Decima при разработке следующей игры Bend Studio.
По слухам, в неанонсированном проекте планируется "кинематографически качественная" лицевая анимация, 3D-аудио и, возможно, онлайновый мультиплеер. В профиле LinkedIn старшего технического художника Джеймса Сатра (James Sathre) упоминается о работе над инструментами освещения нового поколения. Что касается открытого мира игры, то студия Bend назначила старшего ведущего дизайнера Рона Аллена (Ron Allen) для работы именно над открытым миром и дизайном миссий нового проекта.
Согласно профилю концепт-художника Хунга Нгуя на ArtStation, неанонсированная игра от Bend Studio выйдет в 2025 году.
Так это уже давно известно. Жаль конечно, что не хотят продолжать прибыльный проэкт, и как то странно если честно, зато готовы заниматься другим фуфломецетином !?))))
Единственная годная игра про байкеров и ту закрыли(
Ну да, единственная)
Дополнение для gta4 про байкеров, Lost and Damned и Full Throttle мы в расчет не берём что-ли?
Не понимаю почему этот отличный проект тепло принятый игроками решили похоронить
Видите ли , критики средне оценили, на старте игроки как обычно прислушались к этим критикам , думая. что игра лютый калл..И тем самым на старте продажи не понравились сони, но потом игроки распробовали игру и многим она зашла и по итогу не плохо продалась 7.3кк+ на плойке и 1.2кк+ на пк( но возможно уже и больше) ,но видать этого мало для сиквела
Жаль. очень. Довольно годная игра даже в некотором роде уникальная(хоть в ней и нет ничего нового) но на такую тематику конкретно таких игр то и нет по сути
Игра в которой ГГ - белый натурал, с белой женой и белым другом, который ещё и не гей, да как такое можно делать!
За это критики и взъелись и засрали в игре вообще практически всё, а игрунчики, которые ток и слушают чужое мнение, повелись, старт вышел не очень и продажи тоже не понравились Сони.
Хотя на том же пк, была отличнейшая оптимизация с учётом количества леса и прочего, и на фоне Days Gone в то время, валялась хромая и убитая в своей оптимизации Horizon Zero Dawn с вечной 100летней компиляцией шейдеров, которая всё равно после их оптимизации лагала как тварь.
Очень обидно за Days Gone.
Единственный портированный экз от сони который реально зашел, прошел игру на 100%. Мне зашла, хотел бы увидеть продолжение, тем более что финал прям открыто говорит об этом.
Надеюсь когда нибудь сделают вторую часть.