Анонсирован тактический рогалик Days of Doom ©

Издатель Atari и разработчик SneakyBox анонсировали тактический пошаговый рогалик Days of Doom для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Steam, Epic Games Store) и Atari VCS. Релиз ожидается в 2023 году.

Действие Days of Doom происходит в необычном постапокалиптическом мире, где свободно разгуливаютт зомби, рейдеры, зомби-рейдеры и ящерицы-мутанты. Игрок отправляется в эпическое путешествие вместе с группой выживших. По ходу пьесы вам предстоит прорываться через орды нежити и других угрожающих противников, управлять с трудом заработанными ресурсами и разрабатывать тактику, которая позволит перехитрить нежить и полчища мутантов.

Каждый класс персонажей обладает уникальными способностями, которые при умелом использовании могут переломить ход битвы. Само действо происходит на процедурно сгенерированный местности, что гарантирует непредсказуемость встреч с противниками.