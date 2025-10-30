ЧАТ ИГРЫ
DayZ 16.12.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8 1 895 оценок

"Мы ждали их 12 лет": авторы DayZ Badlands показали байки

Simple Jack Simple Jack

Разработчики DayZ выпустили новый трейлер следующего дополнения для игры и показали байки. DLC под названием Badlands перенесет геймеров на новую карту, которая станет крупнейшей в истории франшизы.

Пользователи остались довольны трейлером. Фанаты DayZ вспомнили, что ждут добавление байков в игру целых 12 лет. С того момента, когда выживач вышел в альфа-версии.

Уже 12 лет прошло, но у нас будут байки.
Мы ждали их 12 лет.
Пришло время надеть байкерскую куртку.

DayZ Badlands планируют выпустить в 2026 году. Дополнение будет доступно в России с переводом на русский язык.

Святой Джо

Тоже дома байки были раньше. Гоняли постоянно. Сейчас лежу с переломанной ногой.

Barred

В это еще играют?