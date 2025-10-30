"Мы ждали их 12 лет": авторы DayZ Badlands показали байки

Разработчики DayZ выпустили новый трейлер следующего дополнения для игры и показали байки. DLC под названием Badlands перенесет геймеров на новую карту, которая станет крупнейшей в истории франшизы.
Пользователи остались довольны трейлером. Фанаты DayZ вспомнили, что ждут добавление байков в игру целых 12 лет. С того момента, когда выживач вышел в альфа-версии.
Уже 12 лет прошло, но у нас будут байки.
Мы ждали их 12 лет.
Пришло время надеть байкерскую куртку.
DayZ Badlands планируют выпустить в 2026 году. Дополнение будет доступно в России с переводом на русский язык.
Тоже дома байки были раньше. Гоняли постоянно. Сейчас лежу с переломанной ногой.
В это еще играют?