"Мы ждали их 12 лет": авторы DayZ Badlands показали байки

Разработчики DayZ выпустили новый трейлер следующего дополнения для игры и показали байки. DLC под названием Badlands перенесет геймеров на новую карту, которая станет крупнейшей в истории франшизы.

Пользователи остались довольны трейлером. Фанаты DayZ вспомнили, что ждут добавление байков в игру целых 12 лет. С того момента, когда выживач вышел в альфа-версии.

Уже 12 лет прошло, но у нас будут байки.

Мы ждали их 12 лет.

Пришло время надеть байкерскую куртку.

DayZ Badlands планируют выпустить в 2026 году. Дополнение будет доступно в России с переводом на русский язык.