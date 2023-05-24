Новое обновление для DayZ позволит игрокам вернуться в Средневековье ©

Вышло последнее обновление для DayZ, которое привнесло в игру средневековую атмосферу с большим количеством нового оружия ближнего боя. Помимо исправления множества проблем и улучшения некоторых функций на стороне сервера, Bohemia Interactive представила ряд новых видов оружия для ближнего боя, что позволяет игрокам немного отдохнуть от дальнобойного оружия.

Обновление 1.21 для DayZ добавляет новые мечи, булавы, арбалеты и болты в качестве нового оружия. Что касается нового снаряжения, то вы можете рассчитывать на полную экипировку из кольчуги для тела, ног и головы. Среди других новых предметов одежды - нагрудные пластины, средневековые сапоги и шерстяные перчатки, которые позволят вам наслаждаться истреблением нежити в своем традиционном стиле.

Полный список изменений и нововведений также подтверждает перезагрузку прогресса на официальных серверах, а также подготовку адекватной поддержки спавна кустов, деревьев и камней на управляемых сообществом серверах.

Более подробную информацию об обновлении 1.21 можно найти на официальном форуме игры.