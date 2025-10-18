Слух: Bohemia Interactive готовит новую игру во вселенной DayZ

Слухи о разработке продолжения или новой крупной игры в серии DayZ получили новое подтверждение. На официальном сайте студии Bohemia Interactive были замечены вакансии, указывающие на создание неанонсированного проекта.

Компания ищет специалистов на различные должности, включая старшего художника по окружению и программистов, для работы над проектами в рамках DayZ series. Хотя это могло бы означать лишь поддержку текущей игры и выпуск дополнений, описание одной из вакансий говорит об обратном. В тексте для художника прямо указано, что студия приступает к разработке смелого и неанонсированного проекта и что это шанс оказаться в самом сердце революционной игры, которая повлияет на будущее студии.

Многие игроки надеются, что речь идет о полноценном сиквеле на новом движке Enfusion, который используется в Arma Reforger и разрабатывается для Arma 4. Поклонники считают, что переход на современную технологию позволит значительно улучшить графику, анимации, искусственный интеллект зомби и общую производительность, избавившись от технических ограничений, унаследованных от движка Arma 2.

Среди пожеланий к потенциальному сиквелу игроки чаще всего упоминают более умных и опасных зомби, которые бы заставляли выживших кооперироваться, а не сразу вступать в бой друг с другом. Также сообщество надеется на возвращение транспорта, который был в оригинальном моде, включая вертолеты.

Впрочем, часть аудитории настроена скептически. Некоторые пользователи опасаются, что новая игра может повторить судьбу других сиквелов и выйти с меньшим количеством контента, чем есть в текущей версии DayZ. Другие отмечают, что подобные вакансии замечали на сайте и ранее, и советуют не ждать скорого анонса.

Слухи о существовании DayZ 2 появлялись и ранее. В 2023 году упоминание проекта было найдено в документах Microsoft в ходе судебных разбирательств по делу о приобретении Activision Blizzard. На данный момент Bohemia Interactive не делала никаких официальных заявлений.