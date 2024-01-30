Алан Уэйк появился в Dead by Daylight

Наконец-то настал день, когда Алан Уэйк присоединился к асимметричной многопользовательской игре в качестве последнего Выжившего в Dead by Daylight от Behavior Interactive.

Вы уже знаете эту историю: у автора бестселлеров Алана Уэйка случился писательский кризис. Поездка в Брайт-Фолс должна была очистить его разум, но вместо этого положила начало кошмарной цепочке событий, которые привели к его исчезновению и заключению в таинственном Темном Месте. На этот раз, пытаясь найти свой путь к свободе и сбежать из Темного Места, он вспомнил сценарий, который написал для Найт-Спрингс, об ужасающем месте, окутанном туманом. Эти воспоминания вскоре сформировали реальность, когда он был поглощен Сущностями и миром Dead by Daylight, меняя одно Темное Место на другое.

К счастью для Алана, у него в запасе есть несколько трюков, которые помогут ему выжить. Как было подробно описано ранее, Алан имеет доступ к трем уникальным перкам: «Чемпион Света», «Благословение: Просветление» и «Крайний срок». «Чемпион Света» дает игрокам дополнительную скорость передвижения при включении фонарика, а «Благословение: Просветление» позволяет Алану создать Тотем блага, который дает всем находящимся поблизости выжившим возможность видеть ауры генераторов и сундуков на карте. Наконец, Крайний срок, который активируется, когда вы ранены, увеличивает частоту проверок навыков при лечении выживших или ремонте генераторов.

Обновление также приносит с собой новые воспоминания об Алане Уэйке, Смертостреле и Доме Аркхэма. Продвигаясь через Разлом и выполняя совершенно новые игровые испытания, вы открываете талисманы, экипировку и многое другое для нескольких персонажей, в том числе варианты настройки карты игрока Alan Wake и экипировку Темного места Алана из Premium Pass.