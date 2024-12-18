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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 943 оценки

Мобильную Dead by Daylight закроют в марте следующего года

monk70
Новости

Мобильная версия Dead by Daylight Mobile всё же закрывается. Игра официально прекратит все операции 20 марта 2025 года, что означает, что игроки не смогут играть ни в какие игры на сервере после этой даты. Игра будет удалена из App Store и Google Play 16 января 2025 года, чтобы новые игроки не смогли её загрузить. Игроки смогут совершать внутриигровые транзакции до удаления магазина приложений DBD Mobile в январе.

Команда NetEase Games с глубоким прискорбием сообщает, что Dead by Daylight Mobile официально покинет магазины приложений в четверг 16 января 2025 года и полностью прекратит работу с четверга 20 марта. Хотя это было чрезвычайно трудное решение, мы остаемся вечно благодарными за время, которое вы решили провести с нами.

Слухи о закрытии игры начали циркулировать еще в октябре, когда разработчики удалили посты вопросов и ответов, касающиеся будущего игр, и молча отменили еще одну сессию вопросов и ответов. Они также продлили текущий Rift до 20 марта, что, как мы теперь знаем, является конечной датой работы игры. 10 октября вышло последнее обновление.

Разработчики отметили, что Behaviour продолжит «производить, поддерживать и развивать» Dead by Daylight на ПК и консолях. Те, кто перейдет на одну из этих платформ, получат приветственный пакет, «вместе с наградами за лояльность, основанными на потраченных вами деньгах и опыте, заработанном в Dead by Daylight Mobile».

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Wolfenstein

да и обычную кринжу эту можно закрывать

0
Пользователь ВКонтакте

Гооооооооооол! // Глеб Громов

0
x_littleSpirit_x

Так пофармить денюжку хотят, что не знают на какой платформе

0
vanтт

Так бизнес работает, расширение

1
otmorozzzov

Существовала мобильная?

0
Шмоня Натанзон

Не Шмогла.

0