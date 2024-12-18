Мобильную Dead by Daylight закроют в марте следующего года

Мобильная версия Dead by Daylight Mobile всё же закрывается. Игра официально прекратит все операции 20 марта 2025 года, что означает, что игроки не смогут играть ни в какие игры на сервере после этой даты. Игра будет удалена из App Store и Google Play 16 января 2025 года, чтобы новые игроки не смогли её загрузить. Игроки смогут совершать внутриигровые транзакции до удаления магазина приложений DBD Mobile в январе.

Команда NetEase Games с глубоким прискорбием сообщает, что Dead by Daylight Mobile официально покинет магазины приложений в четверг 16 января 2025 года и полностью прекратит работу с четверга 20 марта. Хотя это было чрезвычайно трудное решение, мы остаемся вечно благодарными за время, которое вы решили провести с нами.

Слухи о закрытии игры начали циркулировать еще в октябре, когда разработчики удалили посты вопросов и ответов, касающиеся будущего игр, и молча отменили еще одну сессию вопросов и ответов. Они также продлили текущий Rift до 20 марта, что, как мы теперь знаем, является конечной датой работы игры. 10 октября вышло последнее обновление.

Разработчики отметили, что Behaviour продолжит «производить, поддерживать и развивать» Dead by Daylight на ПК и консолях. Те, кто перейдет на одну из этих платформ, получат приветственный пакет, «вместе с наградами за лояльность, основанными на потраченных вами деньгах и опыте, заработанном в Dead by Daylight Mobile».